嘉義地檢署結合嘉義市政府　城市夜跑宣導賄選

▲嘉義地檢署結合嘉義市政府主辦 城市夜跑「 2022 嘉義雙潭星光路跑」活動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年地方公職人員選舉將於 111 年 11 月 26 日舉行，為使反賄選之意念深入民心，杜絕賄選及暴力情事，嘉義地檢署結合嘉義市政府主辦 城市夜跑「 2022 嘉義雙潭星光路跑」活動，起跑會場除了有音樂、 DJ 與舞蹈等別出心裁的方式進行 。

嘉義地檢署江金星主任檢察官致詞時向在場選手鼓勵除參與推動全民路跑運動，進而提升國民參與運動及規律運動的習慣，並強調反賄選的正確觀念和查賄沒有距離的決心，不問對象、黨派、身分，對於不法情事均嚴速偵辦， 呼籲全民應共同守護民主、自由及法治的社會 秉持不買票、不賣票原則投入選舉，如有發現賄選、不實選舉言論及選舉暴力等情事，積極提出檢舉，共同打擊犯罪，以維護公平、公正而乾淨的選舉環境，營造全民有感的幸福城市。

▲嘉義地檢署主任檢察官江金星。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署檢舉專線 (05)2780445 或免付費專線 0800 024 099轉 4 號電話，向本署提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額達新臺幣 1 千萬元。

▲嘉義地檢署主任檢察官江金星帶隊路跑宣導反賄選。（圖／嘉義地檢署提供）