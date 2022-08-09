嘉義市「5星嘉義市萌警愛+1」親子體驗營　教育孩子守法從小做起

▲▼ 嘉義市政府警察局111年「5星嘉義市萌警愛+1」親子體驗營闖關活動 守法觀念從小做起 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「交通安全，從小做起」，嘉義市政府警察局為強化民眾路權觀念，及111年暑期青春專案預防犯罪宣導，今年7月27日至31日，於警察局辦理5梯次「5星嘉義市，萌警愛+1」親子體驗營闖關活動，經過事先網路報名程序後，共有125位5至7歲的小朋友可以穿上帥氣的藏青色警察制服，體驗「一日警察」。

市長黃敏惠表示，藉由小萌警活動，體驗交通安全、預防犯罪工作，並讓孩子透過實境模擬瞭解人民保母工作，孩子騎著小哈雷學習各種不同交通標誌、標線的作用，讓交通安全從小扎根，這項創意活動達到交通安全教育的成效，同時親子一起參與活動，共同宣導交通安全、行車安全，發揮拋磚引玉及「孫子兵法」的效果；因疫情停辦兩年，但今年一開始報名即秒殺，深受市民喜愛。

警察局局長王文澤表示，透過這個活動，讓孩子回家跟長輩、阿公阿嬤講交通安全的概念及重要性，這叫做「孫子兵法」，也讓孩子體驗交通規則，讓交通安全宣導更具成效，保護市民安全。

警察局表示，交通安全與預防犯罪觀念需要從小教育，更要身體力行，希望藉由本次「5星嘉義市，萌警愛+1」親子體驗闖關活動，使民眾更能重視行車安全、遵守交通規則、共同預防犯罪，營造安全的生活環境。

活動內容包括交通警察隊設計的「一日交警」體驗騎乘哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗、少年警察隊規劃「我的萌警時代與青春Style」擴大預防犯罪宣導臉書直播活動、保安警察隊「霹靂戰術表演」特殊警力打擊犯罪，另外還有各局、處政令宣導，讓萌警帶著爸爸、媽媽，親子一同了解交通安全與預防犯罪的重要性。（嘉義市政府廣告）