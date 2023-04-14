老董要退休「公司被併購」　內線交易買股450張竟賠錢...原因曝光

▲鄭明山想利用老友透露的內線消息買股賺錢，卻遇上疫情導致股市大跌虧損。（示意圖／翻攝自網路）

記者劉昌松／台北報導

永豐餘轉投資的先豐通訊(5349，已下櫃)前監察人鄭明山，因為和先豐董事長鄭文鋒是多年好友，2019年間，鄭明山趁2人聚餐時詢問董事長何時退休，因而得知先豐即將被臻鼎公司溢價併購的內線消息，鄭陸續買進450張先豐股票，結果卻因疫情導致大盤下跌，共虧損6萬多元，台北地檢署14日依內線交易罪起訴鄭明山。

起訴指出，鄭明山2002年之前擔任先豐通訊的監察人，因業務往來認識董事長鄭文鋒，鄭明山卸任監察人後，2人仍是好友且時常聚會。

2019年間，先豐出現財務虧損，大股東永豐餘又不願增資，此時主要從事製造及銷售手機電路板的臻鼎科技公司正要尋找台灣生產基地，雙方一拍即合，幾經磋商後，在同年11月18日任併購意願，雙方參與人員都簽署保密承諾書及保密切結書。

11月25日，鄭明山和鄭文鋒約在新竹市聚餐，席間鄭明山詢問鄭文鋒何時退休，鄭文鋒透露臻鼎將併購的消息，「有很大機會會談成」，「永豐餘公司有進行後續程序」，鄭明山覺得有利可圖，從當天開始，到2020年2月26日為止，陸續買進450張先豐股票，等著大撈一筆。

果然在2020年3月10日，先豐公司召開重大訊息說明會，表示臻鼎將以發行新股方式取得先豐100%股權，先豐公司換股溢價率約達4%到8%，股份轉換完成後，先鋒公司終止上櫃並撤銷公開發行。

可是因為國際上新冠疫情惡化，投資人信心受影響，整個大盤下跌，先豐股價從重訊後的25.9元，5天內暴跌到15.4元，之後才又慢慢回檔，鄭明山持續賣股到同年7月，總計虧損6萬4350元，但仍觸犯《證交法》內線交易罪，檢察官考量鄭明山自白犯行，且無犯罪所得，請法官減輕其刑。