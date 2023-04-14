公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

▲朱凱翔被控操縱高端股價案，檢察官調查後處分不起訴。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者劉昌松／台北報導

媒體人朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」，在前年貼出5張高端疫苗申請緊急授權(EUA)的相關試驗報告文件，質疑高端疫苗保護力，高端不滿這份貼文導致公司股價當日重跌22元，控告朱凱祥涉嫌加重誹謗、操縱股價等罪，台北地檢署調查認為朱凱翔犯罪嫌疑不足，14日將他處分不起訴。

「不演了新聞台」在2021年7月13日發文爆料，指稱高端疫苗的試驗報告，不能防DELTA變種病毒和重症，質疑「高端高層自己知情，食藥署，藥品查驗中心也被告知，陳時中，陳建仁卻還是決定護航硬幹，到底為什麼？」

由於貼文同時附上了高端送交藥品查驗中心(CDE)的新藥研發研究報告等機密，高端當時發表聲明指控朱男散布不實訊息，還惡意曲解研究數據意義，擷取部分文字斷章取義，不但造成當天高端收盤價劇跌22元，更故意誹謗高端疫苗之名譽及信用，提告朱加重誹謗、洩密、違反《證交法》、《營業祕密法》等罪。

▲檢察官認為高端疫苗品質攸關國民健康，屬可受公評的公共事務範疇。（資料照／示意圖）

但CDE人員出庭作證，如果是他們單位人員列印出來的文件，左上角會有姓名和時間，檢察官認為，朱凱翔刊出的文件並無這些標示，不排除由高端自己人外流的可能性，朱凱翔基於自營媒體對公共事務監督之責，取得文件後依個人判斷提出質疑，縱使與事實有出入或錯誤解讀，目的也是喚起社會大眾與有關單位的注意。

此外，檢察官調查朱凱翔與妻子開設證券帳戶，市場上也沒有異常交易情形，高端公司又稱朱凱翔揭露的試驗結果並非最終確定的保護力數據，難以符合營業秘密的「經濟價值」要件，而高端疫苗品質攸關國民身體健康，朱凱翔基於善意而對可受公評之事發表意見，的發文受《憲法》言論自由保障等理由，處分不起訴。

▲高端公司質疑疫苗試驗報告機密遭人洩漏。（圖／翻攝不演了新聞台）

在此同時，高端也控告2名中國時報記者涉嫌報導不實新聞，也造成高端股價在隔天(7月23日)大跌，損害高端聲譽，但因記者是根據國民黨團記者會所提供資料，進行查證後所作的後續報導，且在高端發布重訊澄清後，也在數小時內就再次發稿加以平衡，因此以記者並非憑空捏造等理由，同樣處分不起訴2名記者。