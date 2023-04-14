　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

▲▼ 朱凱翔見Ｙ女遭遇感到難過。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

▲朱凱翔被控操縱高端股價案，檢察官調查後處分不起訴。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者劉昌松／台北報導

媒體人朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」，在前年貼出5張高端疫苗申請緊急授權(EUA)的相關試驗報告文件，質疑高端疫苗保護力，高端不滿這份貼文導致公司股價當日重跌22元，控告朱凱祥涉嫌加重誹謗、操縱股價等罪，台北地檢署調查認為朱凱翔犯罪嫌疑不足，14日將他處分不起訴。

「不演了新聞台」在2021年7月13日發文爆料，指稱高端疫苗的試驗報告，不能防DELTA變種病毒和重症，質疑「高端高層自己知情，食藥署，藥品查驗中心也被告知，陳時中，陳建仁卻還是決定護航硬幹，到底為什麼？」

由於貼文同時附上了高端送交藥品查驗中心(CDE)的新藥研發研究報告等機密，高端當時發表聲明指控朱男散布不實訊息，還惡意曲解研究數據意義，擷取部分文字斷章取義，不但造成當天高端收盤價劇跌22元，更故意誹謗高端疫苗之名譽及信用，提告朱加重誹謗、洩密、違反《證交法》、《營業祕密法》等罪。

▲台南傳出1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

▲檢察官認為高端疫苗品質攸關國民健康，屬可受公評的公共事務範疇。（資料照／示意圖）

但CDE人員出庭作證，如果是他們單位人員列印出來的文件，左上角會有姓名和時間，檢察官認為，朱凱翔刊出的文件並無這些標示，不排除由高端自己人外流的可能性，朱凱翔基於自營媒體對公共事務監督之責，取得文件後依個人判斷提出質疑，縱使與事實有出入或錯誤解讀，目的也是喚起社會大眾與有關單位的注意。

此外，檢察官調查朱凱翔與妻子開設證券帳戶，市場上也沒有異常交易情形，高端公司又稱朱凱翔揭露的試驗結果並非最終確定的保護力數據，難以符合營業秘密的「經濟價值」要件，而高端疫苗品質攸關國民身體健康，朱凱翔基於善意而對可受公評之事發表意見，的發文受《憲法》言論自由保障等理由，處分不起訴。

▲▼高端公司質疑疫苗試驗報告機密遭人洩漏。（圖／翻攝不演了新聞台）

▲高端公司質疑疫苗試驗報告機密遭人洩漏。（圖／翻攝不演了新聞台）

在此同時，高端也控告2名中國時報記者涉嫌報導不實新聞，也造成高端股價在隔天(7月23日)大跌，損害高端聲譽，但因記者是根據國民黨團記者會所提供資料，進行查證後所作的後續報導，且在高端發布重訊澄清後，也在數小時內就再次發稿加以平衡，因此以記者並非憑空捏造等理由，同樣處分不起訴2名記者。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
全力衝刺糗了！跑壘記錯出局數　慘遭教頭換下場
終極大魔王來了！他心痛噴5萬元　全場激怒：一堆人不用繳
大腸癌與生活習慣相關　醫：早發現治癒率9成
快訊／總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪！　火速拔官
派謝龍介出戰「士林大同」立委！ 　藍營：他沒有拒絕
桃園幼兒被當「人肉拖把」！　惡劣虐童畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身背10條詐欺通緝...男遭4地檢署追緝　搭車沒繫安全帶栽了

總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪　調查局顏面掃地火速拔官

女騎士搖晃被攔辯「5hrs前有喝啤酒」　喝水+運動再酒測仍超標

撿到300元送派出所...警員受理「竟要求自行保管」　警方說話了

快訊／台南保時捷「3車連環撞」　2車炸裂瞬成火球驚悚畫面曝

老董要退休「公司被併購」　內線交易買股450張竟賠錢...原因曝光

A漁船補貼142萬...他拒繳罰款擺爛　友擔保下場慘「透天厝被拍賣」

北市頂級龍亨酒店幹部陪客猝死　少爺下班「叫不醒」送醫不治

惡劣畫面曝！桃園幼童淪「人肉拖把」　教保員死拖硬扯…家長心碎

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

身背10條詐欺通緝...男遭4地檢署追緝　搭車沒繫安全帶栽了

總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪　調查局顏面掃地火速拔官

女騎士搖晃被攔辯「5hrs前有喝啤酒」　喝水+運動再酒測仍超標

撿到300元送派出所...警員受理「竟要求自行保管」　警方說話了

快訊／台南保時捷「3車連環撞」　2車炸裂瞬成火球驚悚畫面曝

老董要退休「公司被併購」　內線交易買股450張竟賠錢...原因曝光

A漁船補貼142萬...他拒繳罰款擺爛　友擔保下場慘「透天厝被拍賣」

北市頂級龍亨酒店幹部陪客猝死　少爺下班「叫不醒」送醫不治

惡劣畫面曝！桃園幼童淪「人肉拖把」　教保員死拖硬扯…家長心碎

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

體育署跟進修法嚴懲黃牛　PLG、T1少見炒作票價原因曝

華梵攜手國家地理雜誌！前進十所校園舉辦「攝影入校講座」

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

超濃肉醬+莫札瑞拉起司！　速食店「熔岩起司熱狗堡」1門市限定吃

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

林安可腦震盪後二軍復健賽　今天會打幾次？鎖定ETtoday直播

Simon D唯一舊愛要結婚了　小10歲男偶像主動進攻：第一眼愛上她

梅西入選《時代雜誌》百大人物　費德勒寫評語：一如既往的偉大

裕民10萬噸超巴拿馬極限型節能船「裕超輪」交船　簽有一年長約

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

即／前高階警官出遊越南猝死

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

台版柬埔寨首腦裝乖拔草　返家虐死3人

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

他散布女友裸照　開假帳號超得意

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

更多熱門

相關新聞

五角大廈洩密衝擊烏俄戰爭　QA一次看

五角大廈洩密衝擊烏俄戰爭　QA一次看

五角大廈機密外洩，其中包括極敏感的烏俄戰爭資訊與西方盟友情報等，21歲主嫌、麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）已被拘留。《衛報》整理4大問答並指出，這是美國多年來最嚴重的國安漏洞，不僅衝擊烏俄戰情，還可能導致華府與盟友之間的摩擦，進而陷入外交困境。

「購物站天后」炒股案　約談股市炒手到案

「購物站天后」炒股案　約談股市炒手到案

普丁罹癌？　五角大廈疑曝化療日期

普丁罹癌？　五角大廈疑曝化療日期

高端審查委員涉洩密炒股　李秉穎：若真要炒沒人炒那麼少的

高端審查委員涉洩密炒股　李秉穎：若真要炒沒人炒那麼少的

高端「腸病毒疫苗」獲食藥署核准　早盤股價漲停

高端「腸病毒疫苗」獲食藥署核准　早盤股價漲停

關鍵字：

高端疫苗EUA緊急授權密件機密不演了新聞台朱凱翔證交法操縱股價營業秘密加重誹謗洩密

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面