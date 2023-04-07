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疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署疫苗審查會委員劉滄梧涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴，衛福部長薛瑞元回應，該委員行為已違反保密協議，但因涉及刑事案件，會配合檢方調查，「往後司法程序該怎麼處理就怎麼處理」。

前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股。承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

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「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員時，將委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權消息告知妻子施庭芳，施妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，施妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

薛瑞元今（７）日中午接受電訪回應，審查委員均有簽保密同意書，該委員作為已違反保密協議，衛福部之前已配合檢調調查，其他委員經調查後並未有相同疑慮，因此其他委員名單暫不更動。由於此案已涉及刑事案件，衛福部將配合檢調單位，「往後司法程序該怎麼處理就怎麼處理」。

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