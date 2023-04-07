「凱基松山哥」慘了！　涉炒高端股獲利上億北檢已分案

▲士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁說明凱基松山哥廖學邦涉案情節。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦高端內線交易案，7日依洩密等罪起訴食藥署專家審查委員劉滄吾和妻子施庭芳，另外因司法管轄問題，將2名涉嫌炒股的被告移轉台北地檢署偵辦。據了解，其中被懷疑涉嫌操縱股價的被告廖學邦，正是知名股市大戶「凱基松山哥」，曾有媒體分析，廖可能靠著高端股票就獲利上億元，北檢已分案調查廖所涉違反《證交法》罪嫌。

據了解，廖學邦是政大法律系畢業，《財訊》雙週刊曾在2017年報導他小學四年級就開始選股操作，一路從股票，再投入權證，後來更隨著財富增長，逐步提高現股當沖的比重在2021年1月間，單日連續送出十幾筆487張陽明的賣單，引起市場議論，因為多在凱基證券松山分公司下單，而有「凱基松山哥」的稱號。

士林地檢署在偵辦高端內線交易案時，仔細研析櫃買中心提供的分析報告，經深入比對歷次可疑交易時段所涉及之重大消息及所對應之消息明確時點後，懷疑廖學邦涉嫌在2021年6月15日以大量下單的方式，操縱高端股價罪。

此外，高端副董事長兼總經理陳燦堅的好友王信雄，先前遭士檢約談後，因涉嫌內線交易罪嫌，被檢察官諭令五萬元交保，不過由於司法管轄權問題，經高檢署核轉由北檢接手，正由檢察官針對2人涉嫌違反《證交法》部分展開偵辦。