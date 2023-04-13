「購物站天后」炒股案　檢調2度搜索約談知名炒手到案

記者劉昌松／台北報導

寶得利（5301）集團總裁張雅琍，涉嫌炒作自家公司股票，獲利將近3000萬元，1月間遭檢調搜索約談到案後，被依違反《證券交易法》，諭令以80萬元交保，專案小組持續比對相關交易紀錄，發現曾涉入和旺掏空案的知名作手廖昌禧和女友魏莉儒等4人也涉案，台北地檢署13日指揮調查局發動第2波搜索約談4人到案。

▲張雅琍涉嫌炒作寶得利股票違反《證交法》，先前已被約談到案後獲得交保候傳。（資料照／記者劉昌松攝）

張雅琍結合旅行社、購物店，打造出一條龍式的陸客旅遊銷售模式，曾創下1天內上百團遊客到客消費的紀錄，而有「購物站天后」之稱，2012年入主上櫃公司寶得利，轉型為珠寶、精品與禮品設計、批發零售，創下單店單月業績逾3億元的紀錄，近年因疫情衝擊旅遊業，寶得利規劃朝餐飲、生技及遊戲等三階段轉型。

▲股市炒手廖昌禧。（圖／記者劉昌松攝）

不過檢調獲報，張雅琍涉嫌在2017年到2019年間，與外部金主合作，找股市作手分2波段炒作自家寶得利股票，總計獲利將近3000萬元，專案小組1月時發動首波搜索約談，當時張雅利被檢察官詹騏瑋諭令80萬元交保，寶得利財務主管兼發言人寧國輝則以50萬元交保，另外還有廖姓員工、涉嫌炒股的王士銘和邱曉慧，分別以10萬至25萬元交保。

專案小組再持續分析相關交易紀錄，比對被告等人說詞後，又發現股市炒手廖昌禧和女友魏莉儒也涉案，因此在13日發動第2波行動，並將廖、魏等4人依違反《證券交易法》被告身分約談到案，以釐清相關案情。