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高端股價110→417元他疑爽賺上億　「凱基松山哥」長相曝！

▲▼ 廖學邦 。（圖／翻攝自Facebook／權證迷你哥）

▲士林地檢署7日偵結高端內線交易案，檢方查出「凱基松山哥」廖學邦（左）於2021年6月15日涉操縱股價，移轉北檢偵辦中。（圖／翻攝自Facebook／權證迷你哥）

記者黃宥寧／台北報導

生技股向來有「本夢比」之稱，因特性暴漲暴跌，而士檢花數月研析高端疫苗內線交易案相關報告及清查特定交易時段，發現高端股價從110元漲到417元期間有7大利多訊息，經多次比對後、事證，依洩密罪起訴專家委員劉滄悟、內線交易罪起訴其妻施庭芳，同時追出「凱基松山哥」廖學邦及高端副董事長陳燦堅麻吉王信雄涉操縱股票，2人移轉北檢偵辦中。

檢方查出，高端疫苗（6547）股價110元→417元期間發布7大利多重訊：2020年2月17日與美國國衛院新冠肺炎疫苗合作案、2020年8月31日有條件核准新冠肺炎疫苗第一期人體臨床試驗、同年10月13日的疾管署補助計畫案、2020年10月30日的越南國衛院合作協議備忘錄、同年11月20日與馬來西亞MGB公司簽訂協議備忘錄、2020年12月31日高端終止馬來西亞MGB公司協議備忘錄，隔年2月1日至5月股價暴漲到417元。

高端內線交易起訴2人：有「抗癌超級戰將」之稱劉滄梧，擔任食藥署疫苗專家審查委員會專家委員其中一員，2021年7月18日下午，專家審查委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，劉男返家將此消息洩漏給妻施庭芳，豈料，施妻瞞著丈夫在隔日重大消息公開前，分批買入高端股票20張，依洩密罪起訴劉，施妻則被依內線交易罪起訴。據悉，劉在知道妻子偷買股票事情後，感到相當錯愕。

高端內線交易不起訴名單：基亞公司董事長張世忠特助胡淑惠及其1名家人、張世忠妹婿黃子亮及其黃家人、幫黃子亮下單劉員、高端公司經理人黃男及其雷姓下單受任人、高端公司竹北廠廠管副理、吳姓父親及高端竹北廠品管莊姓副工程師，其母親吳女、基亞公司營運管理部江姓副理，委員劉滄梧等共15人獲不起訴處分。

不起訴原因為，檢方認15人無經手或參與重大消息所涉及的合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，審酌他們買賣高端股票交易模式，無證據證明有利用地位或職務來獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端股票，難認他們的交易行為構成內線交易，給予不起訴處分。至於張世忠在高端內線交易案因無法證明有直接或間接買賣股票事實，因此僅列證人並被未列被告。

▲▼ 為何沒偵結張世忠 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張世忠在高端內線交易案僅被列為證人未列被告。（圖／記者黃宥寧攝）

至於，股市作手「凱基松山哥」廖學邦同時有權證迷你哥之稱，因在單日下單近1500張高端股票，傳獲利達上億，更傳出背後疑有「金主」，但知情人士低調指出，廖雖然僅30歲，但對於選股都有自己的一套模式，依他財力不需有金主或代操，而經檢方再次清查認廖在2021年6月15日涉嫌操縱股價，因無管轄權，移轉台北地檢署偵辦；高端公司馬來西亞MGB備忘協議案介紹人王信雄同時也移轉北檢，2人已列被告全力偵辦中。

士林地檢署指出，此次偵結為高端內線交易案，基亞因為是高端母公司，2家公司所涉案件有共通證據，且基亞另涉非常規交易罪嫌有待釐清，案情較為複雜，目前仍在偵辦中。

至於外界當時質疑，高端被金管會「移送9次」檢方卻不為所動，但士檢表示，金管會的「移送」與司法警察對犯罪嫌疑者「移送」並不同，在該案偵辦過程需勾稽，也多次主動要求櫃買中心依時段，請金管會提供詳盡交易分析報告，經深入研析歷次可疑交易時段所涉及重大消息，及對應的消息明確時點，今（7日）作出偵結。

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