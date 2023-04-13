兩岸民間交流恢復　海基會文書驗證量大增6成

▲海基會文書驗證辦理窗口。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

疫情趨緩，兩岸先後放寬入境管制措施後，海基會受理兩岸文書驗證量大增，新申請文書驗證案件方面，今年第一季受理共19953件，較去年同期增加8045件，增幅達67.56%。

根據海基會數據，今年第一季（1月1日起至3月31日）海基會受理新申請文書驗證案件數計19953件，較去年同期11908件，增加8045件，增幅達67.56%；收受大陸公證書副本件數計28538件，較去年同期15197件，增加13341件，增幅達87.79%；另寄送台灣公（認）證書副本件數計12199件，也較去年同期10449件，增加1750件，增幅達16.75%。

海基會發言人蔡孟君也提到，自去年9月29日政府開放大陸人民來台探親（病）、奔喪後，海基會受理用於探親等用途之公證書驗證量也隨之激增，以今年第1季為例，受理探親等用途公證書驗證量計2461件，較去年第一季受理案件量僅265件，大增2196件，增幅高達828.68%。

蔡孟君強調，隨著兩岸各項交流逐漸恢復活絡，以及即將到來的報稅季節，預期兩岸文書驗證量將急遽增加，海基會除機動調派人力處理櫃檯收案等工作，並視情加班處理相關業務，即時完成文書驗證事宜，方便民眾據以辦理後續事務。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

