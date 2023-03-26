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海基會主動出擊接觸陸配、陸生　蔡孟君出席首場文史走讀

▲▼海基會舉辦首場陸生文史走讀。（圖／海基會提供）

▲海基會舉辦首場陸生文史走讀。（圖／海基會提供）

記者陶本和／台北報導

海基會近日在桃園舉辦「漫步大溪老城區」陸生參訪活動，共有來自全台20多所大學、30多名陸生參加。海基會副秘書長蔡孟君表示，疫情和緩後兩岸交流逐步有序展開，25日也是開放小三通客運中轉的日子，相信可以讓陸生們往來兩岸更加便利。她強調，陸生在台有任何問題，海基會都會全力協助解決，也希望未來陸方能恢復開放學位生來臺，讓更多陸生可以來台就學，促進兩岸健康有序的正常交流。

海基會於上週召開董監事會，海基會董事長李大維表示，疫情趨於和緩後，海基會接下來將主動出擊，接觸更多台商、台生、陸生、陸配，深入了解他們的需求，積極解決他們的問題；同時，也要讓社會大眾更加認識海基會的服務工作，對海基會的努力更有感。

海基會表示，自2016年開始，不定期於全台各地舉辦陸生參訪活動，帶領陸生了解台灣的歷史文化，去年海基會於基隆、北埔、霧峰等地舉辦3場次文史走讀，希望能讓陸生深度認識台灣活動，備受陸生好評。

海基會指出，在李大維的指示下，今年海基會首場陸生參訪活動即安排走讀桃園大溪老茶廠、木藝工作坊、鳳飛飛故居、大溪福仁宮及大溪老街等地，讓陸生深入認識臺灣製茶產業發展歷史，同時讓他們體驗手工豆腐製作，深入感受大溪在地的人文風情。

這些來自北中南不同學校的陸生充分利用機會交流，分享在台學習與生活心得。一位來自歐洲的陸生特別分享，他之前一直想申請來台，卻因疫情受阻，今年政策開放研修生後，就立刻申請，很高興自己能來台就學。

另外，就讀電子工程的陸生表示，台灣學歷受到大陸半導體產業高度認可，對於將來的就業很有幫助；而就讀藝術科系的陸生表示，台北市立美術館、華山文創與松菸文創園區等地經常有許多展演活動，內容豐富精彩，可以增進更多的美學涵養；同時，也有陸生認為，手搖飲產業在兩岸都蓬勃發展，如有機會引進大陸知名品牌在台創業，很有發展潛力。

海基會表示，藉由這次的參訪活動，陸生們熱烈分享品嚐台灣各地美食、參觀風景名勝的經驗，也有陸生開始計畫騎自行車環島，還有陸生即將攀登玉山、墾丁潛水、在台考駕照暢遊花東，大家彼此互相交換各地夜市美食資訊，希望充分利用在臺就讀的時間走遍各地，深入認識台灣。

▼海基會舉辦首場陸生文史走讀。（圖／海基會提供）

▲▼海基會舉辦首場陸生文史走讀。（圖／海基會提供）

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