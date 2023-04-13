網友傳訊為鱷魚王「小河」請命　海基會發函請陸方協助

▲鱷魚小河2016年被送到廈門中非世野野生動物園。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會13日表示，近期陸續接獲民眾意見表達，希望能協助被送至廈門動物園的「鱷魚王」小河改善待遇，因此透過兩岸聯繫機制發函給對岸海協會，呼籲陸方相關機關督促園方整改，解決相關問題。

台南「麻豆鱷魚王生態農場」2016年結束營業後，明星鱷魚小河被送到廈門的中非世野野生動物園，但去年底卻傳出飼養環境不佳，導致小河體重大減，傷痕累累。

海基會發言人蔡孟君提到，小河的議題引起了兩岸網友高度關注，廈門市農業農村局先前已有派員赴動物園調查，並向園方發出整改通知。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）



蔡孟君指出，海基會、陸委會近期陸續接獲民眾意見表達，希望能幫助鱷魚小河改善待遇，所以海基會在4月透過兩岸聯繫機制發函給海協會反映，表達民眾的關注，也呼籲陸方有關部門能了解具體狀況，督促園方整改，解決相關問題。

蔡孟君說，除了發函給海協會以外，海基會也通知了廈門台商協會的台商朋友，請台商朋友入園協助看看情況，回報給海基會追蹤，「兩岸民眾對此議題高度關注，是一個很棒的事情，當然，這也牽涉到共通的情感，以及生命教育，所以我們對這件事情也高度重視。」

蔡孟君還說，據說園方最近也有採取一些改善措施，他們也洽詢了相關機關，「如果有任何需要，我們很願意提供相關必要協助，不管是醫療、診察等，只要有必要，我們都願意提供協助。」