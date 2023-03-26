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邱垂正親訪金門陸配　承諾「服務兩岸人民都可尋求協助」

▲▼海基會秘書長邱垂正訪視陸配，承諾對方在台灣有任何問題，都可以尋求海基會的協助。（圖／海基會提供）

▲海基會秘書長邱垂正訪視陸配，承諾對方在台灣有任何問題，都可以尋求海基會的協助。（圖／海基會提供）

記者陶本和／台北報導

海基會秘書長邱垂正近日前往金門縣烈嶼鄉，關懷來自重慶覃姓陸配所開的川菜小吃店，除了品嚐道地的川菜外，同時了解她們在台的生活狀況，並表達海基會的存在就是服務兩岸人民的溝通橋樑，陸配在台有任何問題，都可以尋求海基會的協助。

邱垂正近日在金門縣議會議長洪允典、議員洪鴻斌、議員楊育菡及縣長秘書王中聖等人陪同下，前往烈嶼鄉探視覃姓陸配，並品嚐她道地的川菜佳餚。在訪視的過程中，他了解到，來自四川重慶的覃姓陸配，遠嫁至烈嶼16年，獨自帶大三個孩子，為了生活她以家傳的手藝開立「辣妹子小吃店」，主打道地的川菜，如今已成為烈嶼的美食名店，獲得在地鄉親與各地觀光客的肯定。

邱垂正向覃姓陸配表示，海基會的存在就是服務兩岸人民的溝通橋樑，陸配在台有任何問題，都可以尋求海基會的協助；而覃姓陸配則說，自己離鄉背井嫁來金門，後來成為單親媽媽，但在金門鄉親的幫助下，三個孩子都平安健康的成長，餐廳的生意也漸入佳境，現在她覺得生活好幸福。

海基會表示，覃姓陸配憑藉一手道地川菜好手藝，獲得眾多饕客們的讚許，也計畫擴大餐廳的營業，在邱垂正等人的祝福與承諾協助下，預計六月將可擴大營業，大家也表達屆時將再度光臨，也推薦所有來到烈嶼觀光的旅客，一定要來品嚐覃姓陸配的好手藝。

▼海基會秘書長邱垂正訪視陸配，承諾對方在台灣有任何問題，都可以尋求海基會的協助。（圖／海基會提供）

▲▼海基會秘書長邱垂正訪視陸配，承諾對方在台灣有任何問題，都可以尋求海基會的協助。（圖／海基會提供）

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