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大陸 大陸焦點 特派現場

前海基會董事長現身黃帝公祭典禮　林中森：和平相處才能互利多贏

▲▼ 陝西 林中森 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲林中森（左）與陝西省副主任陳強。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／陝西報導

前海基會董事長、前行政院秘書長林中森今（5）日到陝西參加清明公祭軒轅黃帝典禮，他對前總統馬英九的祭祖行表示「高度肯定」，並強調戰爭是無情的，和平相處才能互利多贏。

今年的清明公祭軒轅黃帝典禮作為疫後首場，現場嚴格控制與會人數，台灣方面參與的有現任中華民族發展基金會董事長林中森、82歲的新黨榮譽主席郁慕明、發言人王炳忠等；大陸方面，由海協會會長張志軍、全國政協副主席等人參加。不過，今年並未設置致詞環節。

▼典禮現場  。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 陝西 林中森 。（圖／記者蔡儀潔攝）

林中森接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，他4月3日先在台灣掃墓，來參加是因為黃帝是開創中華歷史跟中華文明的先驅者，台灣民眾大部分祖籍亦來自大陸，「我也是福建的漳州漳浦人」，對於中華民族習俗是相當崇敬。

除陝西外，大陸多地清明節前後，紛紛舉辦祭祖祭祀活動，前總統馬英九亦展開為期12天的祭祖行。對此，林中森表示，馬英九此行一方面祭拜祖先盡孝道，另一方面促進兩岸青年交流，「我看他是一個和平之旅，我給他高度肯定，很多人都給他高度肯定。」

▲▼ 陝西 林中森 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲林中森接受採訪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

與此同時，總統蔡英文預計於台灣時間6日與美國眾院院長麥卡錫會面，大陸方面今早宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」，疑似是針對「蔡麥會」，再度引發關注。

林中森認為，戰爭當然是無情，所以相信兩岸也好，世界也好，都不應衝突對立，先和平相處才能彼此優勢互補，實現互利多贏，「既然是符合最大利益，大家就應該共同努力朝這個目標來盡個人責任。」

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