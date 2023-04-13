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直擊／綠色和平闖立院大樓鬧場　質問綠委何時排審「海保法」

▲▼立委莊瑞雄、蔡易餘召開台灣該如何打擊體育黃牛記者會 綠色和平組織成員陳情鬧場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘舉行記者會，卻遭綠色和平突襲鬧場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國際環保組織「綠色和平」倡議立法院本會期儘速訂定「海洋保育法」，繼日前在立法院周邊高掛超過7米長的布條抗議後，13日上午多位成員突然闖入立法院中興大樓，直接打斷民進黨立委莊瑞雄正在舉辦的記者會，質問到底何時排案審查；莊瑞雄回應，他支持修法，並已陸續排案審查，但用這樣的方式給立法院施壓不好。

綠色和平今日展開新一波抗議行動，有成員爬上立法院周邊的電線桿，更有多名身著黑衣的成員闖入立法院中興大樓，手舉「三讀海保法」黃布條，打斷民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘正在舉行的打擊黃牛記者會，質疑莊曾經簽署連署書支持修法，請問幾月幾日要排案審查？

此外，當莊瑞雄、蔡易餘結束記者會要步入電梯時，持續被綠色和平成員包圍，蔡易餘說，海委會主委管碧玲上任第一天就說要處理這個了；莊瑞雄也表示，抗議團體搞錯對象了，他應該是「志同道合的夥伴」，他當召委一一排審「海洋三法」，可是不能指定立法院哪一天要排什麼案子，例如今天內政委員會正在審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，「這樣的（抗議）方式搞不清楚敵我了，這樣不對了」。

據了解，本屆國會除了管碧玲在立委任內率先提出「海洋保育法」草案，另外包括民進黨立委賴瑞隆、王美惠、湯蕙禎、國民黨立委游毓蘭、台灣民眾黨團均各自提案，但目前尚無行政院版草案。今日綠色和平突闖入立法院研究大樓表達訴求，現場雖有駐衛警維安，但仍讓抗議者在電梯前表達訴求。

▲▼立委莊瑞雄、蔡易餘召開台灣該如何打擊體育黃牛記者會 綠色和平組織成員陳情鬧場。（圖／記者陳煥丞攝）

▲綠色和平組織成員闖入立法院陳情。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼立委莊瑞雄、蔡易餘召開台灣該如何打擊體育黃牛記者會 綠色和平組織成員陳情鬧場。（圖／記者陳煥丞攝）

▲綠色和平組織成員站在立法院中興大樓電梯前表達訴求。（圖／記者陳煥丞攝）

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