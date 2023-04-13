綠色和平闖立院問海保法排案審查　管碧玲：海委會正在推動進程

▲海洋委員會主任委員管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

記者詹宜庭／台北報導

國際環保組織「綠色和平」日前在立法院周邊高掛超過7米長的布條，倡議立法院本會期儘速修正《海洋保育法》，13日更有多位成員闖入立法院中興大樓，打斷民進黨立委莊瑞雄記者會，質問其何時會排案審查。對此，海委會主委管碧玲表示，目前正針對所有爭議點進行溝通，共剩下9個項目需一一協調，若有共識就可以順利立法，強調海委會正在推動進程。

管碧玲表示，建立海洋法制，海委會正在推動進程，而民進黨立法院黨團總召柯建銘、莊瑞雄都是提供助力的人，環團的抗議行動不僅讓他們受到干擾，也讓她感到意外，因為她認為，無論是柯建銘或莊瑞雄，兩人都非常關心海洋保育，如果沒有他們的協助，《海污法》可能都來不及排進報告事項。

管碧玲說，自從她上任以來，正加速協調溝通的海洋法制相關修法與立法，柯建銘、莊瑞雄都分別在過程中給予支持及協，海洋法案在複雜性不同、爭點多寡互異的情況下，先後有立法、修法上不同的進度，而這些進度的先後，無關法案立場，只是關乎複雜程度的不同。

管碧玲透露，因為有柯建銘與莊瑞雄的協助，陸續出行政院會的法案，在立院也持續向前推進，若順利，下週就可以審議先協調好的《海污法》。她強調，所有法案都在同時進行各種努力，當三月下旬《海污法》送出行政院的同時，包括海保法、海域管理法、海域調研活動及資訊管理法等修法工作，海委會都緊鑼密鼓在進行。

對於環團所關注的《海洋保育法》，管碧玲說明，目前正針對所有爭議點進行溝通，最後總共剩下9個項目需一一協調，無論是要形成行政院版本或內政委員會直接排逐條審議，這9項爭點都必須形成共識。但無論如何，有共識就可以順利立法，目前海委會也都在推動進程中。