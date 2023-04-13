　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠色和平闖立院問海保法排案審查　管碧玲：海委會正在推動進程

▲▼海洋委員會主任委員管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲海洋委員會主任委員管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

記者詹宜庭／台北報導

國際環保組織「綠色和平」日前在立法院周邊高掛超過7米長的布條，倡議立法院本會期儘速修正《海洋保育法》，13日更有多位成員闖入立法院中興大樓，打斷民進黨立委莊瑞雄記者會，質問其何時會排案審查。對此，海委會主委管碧玲表示，目前正針對所有爭議點進行溝通，共剩下9個項目需一一協調，若有共識就可以順利立法，強調海委會正在推動進程。

管碧玲表示，建立海洋法制，海委會正在推動進程，而民進黨立法院黨團總召柯建銘、莊瑞雄都是提供助力的人，環團的抗議行動不僅讓他們受到干擾，也讓她感到意外，因為她認為，無論是柯建銘或莊瑞雄，兩人都非常關心海洋保育，如果沒有他們的協助，《海污法》可能都來不及排進報告事項。

管碧玲說，自從她上任以來，正加速協調溝通的海洋法制相關修法與立法，柯建銘、莊瑞雄都分別在過程中給予支持及協，海洋法案在複雜性不同、爭點多寡互異的情況下，先後有立法、修法上不同的進度，而這些進度的先後，無關法案立場，只是關乎複雜程度的不同。

管碧玲透露，因為有柯建銘與莊瑞雄的協助，陸續出行政院會的法案，在立院也持續向前推進，若順利，下週就可以審議先協調好的《海污法》。她強調，所有法案都在同時進行各種努力，當三月下旬《海污法》送出行政院的同時，包括海保法、海域管理法、海域調研活動及資訊管理法等修法工作，海委會都緊鑼密鼓在進行。

對於環團所關注的《海洋保育法》，管碧玲說明，目前正針對所有爭議點進行溝通，最後總共剩下9個項目需一一協調，無論是要形成行政院版本或內政委員會直接排逐條審議，這9項爭點都必須形成共識。但無論如何，有共識就可以順利立法，目前海委會也都在推動進程中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
情歌都為她寫！伍佰與經紀人愛情長跑結婚　不生理由超浪漫
整理愛妻遺物臉綠！　小王不顧她子宮癌嘿咻墮胎
與媽通話拒回台！　女大生為愛赴緬「自認去工作」
快訊／28歲男連同吊車架墜樓　血流一地慘死
快訊／台中男舉槍自轟！　妻嚇到無法筆錄
女大生為男友留緬甸不回台　靜宜大學喊話
派翠克爆為小S遭封殺後「首露面」！　21字洩心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

WHA5月登場　外交部：全力爭取以觀察員身分與會

蔣萬安首次施政報告秀！　王世堅送這份禮物：栓緊市府螺絲

馬英九24日赴希臘演講　主談「台灣成下一個烏克蘭？」

綠色和平闖立院問海保法排案審查　管碧玲：海委會正在推動進程

詹江村不甩初選宣布參選立委！　霸氣喊：提不提名隨便黨

「堅偉戰」圖卡滿天飛！　何志偉：我已被攻擊5年多

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

藍2024誰能一戰賴清德？　江啟臣岳父表態：侯友宜是理想候選人

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

民進黨：請侯友宜好好上班　不要滿腦子想「上場」

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

WHA5月登場　外交部：全力爭取以觀察員身分與會

蔣萬安首次施政報告秀！　王世堅送這份禮物：栓緊市府螺絲

馬英九24日赴希臘演講　主談「台灣成下一個烏克蘭？」

綠色和平闖立院問海保法排案審查　管碧玲：海委會正在推動進程

詹江村不甩初選宣布參選立委！　霸氣喊：提不提名隨便黨

「堅偉戰」圖卡滿天飛！　何志偉：我已被攻擊5年多

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

藍2024誰能一戰賴清德？　江啟臣岳父表態：侯友宜是理想候選人

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

民進黨：請侯友宜好好上班　不要滿腦子想「上場」

星宇「台北－新加坡」6／1起由A350執飛　洛杉磯航班增班每日飛航

她偷開抓姦神器「定位老公」　多嘴告訴夫好友...離婚又被判刑！

獨／火辣女星友人豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍全身血...慘縫22針險喪命

WHA5月登場　外交部：全力爭取以觀察員身分與會

體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

嫌假日訂房貴！他怒轟飯店「有5種價格」服務沒更好　反被網友酸爆

蔣萬安首次施政報告秀！　王世堅送這份禮物：栓緊市府螺絲

莫德納幼兒次世代疫苗「納入追加劑」　首批13萬劑「不開放混打」

中山高驚見「火戰車」！貨櫃車故障沿路噴火花　驚嚇度破表

王道銀二度致歉！　搶發6000「絕非自行銷或炒作」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

政治熱門新聞

共機嗆國軍「挨揍」？律師曝真相

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

神準算韓龍鬚斷了　命理師揭郭台銘帝王之相

許銘春遭轟拍馬屁淚灑立院　陳其邁力挺

國民黨最快5月徵召侯友宜　高層曝朱立倫藏1關鍵

林右昌也買不起台北房！自曝：38歲才買房

力挺郭台銘！藍委指黨內沒共識徵召誰　勸侯友宜好好發展新北市

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

快訊／2024整合完成？　國民黨秘書長黃健庭：就是侯友宜

北市高中生捐血率僅1.9%　議長戴錫欽帶頭捐血

雙英出訪後！47.9％指蔡英文表現較好　過半同台美史上最好

王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

PTT發文稱「共軍飛彈侵犯我國領空落領海內」下場慘了　軍方怒報警

更多熱門

相關新聞

環團闖立院鬧場　質問綠委何時排審「海保法」

環團闖立院鬧場　質問綠委何時排審「海保法」

國際環保組織「綠色和平」倡議立法院本會期儘速修正《海洋保育法》，繼日前在立法院周邊高掛超過7米長的布條抗議後，13日上午多位成員突然闖入立法院中興大樓，直接打斷民進黨立委莊瑞雄正在舉辦的記者會，質問到底何時排案審查；莊瑞雄回應，他支持修法，並已陸續排案審查，但用這樣的方式給立法院施壓不好。

經濟部失職「害我窮！」　首宗氣候訴訟今開庭：籲檢討用電大戶條款

經濟部失職「害我窮！」　首宗氣候訴訟今開庭：籲檢討用電大戶條款

「出來面對！」只有「這黨」不回應　環團催《海保法》轟立院空轉又卸責　

「出來面對！」只有「這黨」不回應　環團催《海保法》轟立院空轉又卸責　

影／對峙畫面曝！解放軍艦逼近台灣24浬　我軍「二對一」逼退

影／對峙畫面曝！解放軍艦逼近台灣24浬　我軍「二對一」逼退

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

關鍵字：

海委會海洋保育法綠色和平管碧玲莊瑞雄柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

派翠克拒同台「節目急找代班」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面