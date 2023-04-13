快訊／藍定於一尊？　秘書長黃健庭喊「態勢明顯」：就是侯友宜

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德昨天正式定於一尊，獲提名角逐2024總統，但國民黨方面則態勢未明。對此，秘書長黃健庭今（13）日表示，目前黨內態勢已經非常明顯，「就是侯友宜」。黃也說，侯基本上已經表態，實力也最堅強；接下來就是要整合泛藍陣營，而郭侯兩位主要候選人都表達「如果提名是對方，都願意全力來支持」。

黃健庭今天參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇託總會支持國民黨2024總統及立委候選人。對於總統候選人，黃健庭指出，黨中央第一階段先整合國民黨，目前黨內態勢已經非常明顯，就是侯友宜，且他也基本上已經表態，實力也最堅強，有把握打贏選戰。

黃健庭續指，黨中央第二階段是要整合泛藍陣營，現在有鴻海創辦人郭台銘，他跟侯友宜各自都在努力。黃表示，目前感到欣慰的是，兩位主要候選人都表達「如果提名是對方，都願意全力來支持」，這就是國民黨所需要的。

黃健庭也說，朱立倫以總教練自居，而總教練不會只安排先發投手，一定是在比賽開始前，包括內野手、打擊順序，全部都安排好，以一個完整的陣容來全力拼勝。

黃健庭強調，國民黨最不需要的就是「非誰不可」的這種說法，會分化團結。黃也強調，朱立倫已經多次說「無私無我」，明確表態不選，所以國民黨大家一定要團結一致，才能更有力量。立委王鴻薇致詞時，也再度幫朱消毒，強調朱很明確不會選。