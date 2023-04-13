最強母雞就是侯友宜！　曾銘宗籲黨中央快速徵召

▲曾銘宗（圖左）建議黨中央儘速徵召侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會昨日（12）日通過立委提名，黨主席朱立倫與新北市長侯友宜與眾人一起舉起雙手，共同高喊凍蒜。國民黨高層人士透露，目前已確定要徵召侯，最快5月初就會有結果。對此，立法院國民黨總召曾銘宗表示，黨團強烈建議及支持黨中央快徵召侯友宜，相信黨中央及侯市長也會做好萬全準備。

民進黨主席賴清德12日正式獲得2024總統提名，國民黨方面也在同日通過立委提名。朱立倫在中常會上與侯友宜緊靠在一起，兩人站在中間位置，過程中也不時互動、交換意見好幾次，顯露出好交情。

據媒體報導，有藍營高層透露，徵召進度要看整合非綠陣營的情況而定，順利的話，最快5月初就會有結果；而國民黨中央表示，徵召人選會經過內部綜合評估，找出「會贏的人」。

曾銘宗今（13）日受訪時表示，國民黨黨中央一定會加快速度，初步看來，藍營最強母雞就是侯友宜，黨團建議也支持黨中央快徵召，相信黨中央及侯市長也會做好萬全準備。

媒體問到，是否會認為侯友宜的兩岸以及國際論述需要再加強？曾銘宗有信心表示，不管是經濟、兩岸、外交，侯友宜都有充分準備，當他被徵召成候選人後，他一定可以以提出一套很好的論述。

