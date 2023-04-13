遭費鴻泰「冷處理」　徐巧芯拋10政見嗆：他不會提不出吧？

▲徐巧芯舉辦政見發表會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市立委黨內初選「費芯大戰」4月16日開始民調，市議員徐巧芯13日自辦政見發表會喊出10大政見，嗆費鴻泰「30年立委經驗，應該不會拿不出政見吧」，她強調自己能成為國會即戰力，因為是少數好好經營社群的政治人物，可以靈活運用戰術監督政府，她的戰法是黨內過去所沒有的，能講敢戰是她的特性，並強調「我可以成為非綠聯盟的整合先鋒」 。

徐巧芯提出的10大政見包括NCC需要轉型正義，詐騙罰則提高，對美軍售預算嚴審，要求中央處理核廢料、重啟核電，解密疫苗採購密件、追蹤光電弊案，中央社會住宅跳票、配合智能長照方案，信義南松山再生計畫＿加速鐵道園區施工進度，動保法審查延宕多時，女性凍卵補助試辦，要求中央公費補助等等。

徐巧芯表示，新世代選戰與監督著重社群，自己是少數有經營的政治人物，可以靈活運用戰術監督政府，這樣的戰法在過去國民黨政治人物是沒有的，能講敢戰是她的特性，這也是她的政治運動家精神；「國民黨的傳承精神」，她認為，年輕人支持度開拓是國民黨發展結構性問題，選舉是大隊接力，交棒跟傳承是一門藝術，她可以更貼近年輕人跟中間選民，更新一代應該在國民黨發展長才。

徐巧芯自信的說，「我可以成為非綠聯盟的整合先鋒，特別感謝民眾黨主席柯文哲及新竹市長高虹安對我的鼓勵，黨主席朱立倫經常提起非綠聯盟，在我身上成為可能！只是團結國民黨不夠，要有更多力量才能政黨輪替，要成為連民眾黨都支持的對象」。

徐巧芯更說自己能成為國會即戰力，因為是少數好好經營社群的政治人物，「過去我曾揭露民進黨前台北市長候選人陳時中的種種，包括下午的側翼同樂會，這種戰法在過去傳統的國民黨是沒有的，加上唐鳳、陳宗彥，我都在第一時間作出行動，我認真追逐對手的弱點且從來不手軟」。

不過對於對手費鴻泰沒有出席，徐巧芯則暗酸，「費鴻泰三十年立委經驗，應該不會拿不出政見吧！」