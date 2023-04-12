桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

▲桃園市江姓男子2020年12月間在中壢區某個人工作室按摩，卻趁女子結束時強行抱起上床欲硬上，後因女子堅持爭執才罷手。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子2020年12月間到中壢區某個人工作室按摩消費，女子按摩即將結束時，江男卻突然起淫念，未經女子同意將其抱上床，不顧女子反抗，以生殖器強制猥褻女子大腿、臀部等處，正欲硬上時女子極力掙扎反抗後，江男才罷手；桃園地院審理時，江男坦承犯行，法官鑒於江男事後已依女子意願捐款給社福基金會，審結依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，還可上訴。

檢警調查，43歲的江姓男子2020年12月12日凌晨零時許到位於中壢區某個人工作室按摩消費，女子按摩服務即將結束之際，江男卻違反女子之意願突然起淫念，以雙手環抱起女子至床上，不顧女子反抗，以生殖器碰觸其大腿、臀部，正欲硬上時，女子極力掙扎大喊「不要」，江男才罷手，但仍對女子強制猥褻1次得逞，女子事後報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌對江男起訴。

桃園地院審理時，江男坦承犯行，女子則指證歷歷，並提供被告事後透過LINE向女子傳送「對不起，真的對不起，我誠心向妳道歉」等語佐證，警方則提供現場監視畫面截圖佐證，法官認為江男犯行明確。

法官審酌，被告為滿足一己之性慾，強制猥褻告訴人，已嚴重危害他人身體性自主權，造成告訴人身心受創，念及被告犯後坦承犯行，另考量被告已依女子之意願，捐助款項予勵馨社會福利事業基金會，態度尚可，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。