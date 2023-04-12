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社會 社會焦點 保障人權

9個月大兒子哭不停...狠母抓狂痛毆　「打到腦出血慘死」下場曝

▲桃園市越南籍鄭姓女子去年4月間不滿9個月大兒子哭鬧，以不詳方式毆打躺在床上兒子頭部成傷，同日晚間見男嬰無反應送醫急救仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市越南籍鄭姓女子去年4月間不滿9個月大兒子哭鬧，以不詳方式毆打躺在床上兒子頭部成傷，同日晚間見男嬰無反應送醫急救仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍鄭姓女子前年7月產下一子，去年4月間不滿兒子哭鬧不停，竟以不詳方式痛毆兒子頭部，兒子哭鬧更大聲，鄭女不僅沒將兒子送醫反而任他躺在床上，當晚發現兒子已無反應，才趕緊送往林口長庚醫院急救仍不治。桃園地檢署檢察官調查時，鄭女坦承毆打僅9個月大的兒子，檢方偵結依傷害致死罪嫌暨兒童及少年福利與權益保障法提起公訴，並建請院方加重其刑。

檢警調查，23歲的越南籍鄭姓女子係合法嫁來台灣之外籍配偶，她於2021年7月產下一子後，就多次毆打才出生的兒子，導致其受有肋骨骨折等舊傷，未料鄭女仍於去年4月1日不詳時間，因不滿兒子哭鬧不停，竟突然暴怒以不詳方式重擊躺在床上兒子頭部，導致有顱骨複雜性骨折併顱內實質性挫傷出血、蜘蛛網膜下腔出血等傷害，鄭女見兒子受此傷害仍未送醫，放任其躺在床上哭鬧。

當晚10時33分許，鄭女見兒子沒有呼吸等反應，趕緊送往林口長庚醫院，醫護人員急救後仍因中樞神經衰竭、出血性休克不治死亡，醫護人員察覺男嬰身體多數舊傷懷疑受虐向龜山警方與家防中心通報。

桃檢複訊時，鄭女坦承有對兒子施虐等犯行，檢方認為鄭女涉犯刑法之傷害致死罪嫌，由於鄭女是男嬰生母，又屬家暴防治法之家庭暴力罪，鄭女為成年人，涉嫌故意對未滿12歲之兒童犯罪，偵結依傷害致死罪嫌與兒少法之規定提起公訴，並建請法院加重其刑。

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