通緝犯被錯放秒衝女友家！才剛脫衣服想做一件事...警衝進抓人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院昨（11）日上午提訊台北看守所蘇姓男子因槍砲彈藥案，訊問結束後，法官撤銷通緝，但法警卻誤解讓蘇姓男子光明正大走出地院，第一時間竟搭計程車離開，幸好法官及時查出並向桃園警方報案協尋；桃園警分局1小時內查獲蘇男在龜山區迴龍與新莊交界其女友住處拘提到案，據指出，蘇男當時光著上身在打電話，但狀況疑似急著想做某件事，但警方未多作詢問，隨後將光著上身的蘇男拘提回桃園地院歸案。

▲北監蘇姓人犯昨天上午自桃園地院脫逃，警方隨即在其女友的龜山民宅內將他拘捕到案，當時蘇男才剛脫下衣服。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北監蘇姓人犯昨天上午自桃園地院脫逃，警方隨即在龜山將蘇男被拘提上巡邏車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，25歲的蘇姓男子曾因毒品、竊盜等罪嫌被判刑確定，目前在台北看守所附設台北分監執行中，桃園地院針對其在桃園市轄區犯下槍砲通緝案，昨天上午提訊訊問，法官提訊結束後撤銷通緝，但法警卻誤認隨即放人，讓蘇男以為重獲自由，竟大辣辣地步出桃園地院，還在地院附近搭上計程車離去。

事後，桃園地院法官及時發現，緊急向桃園警分局報案，警方立即調閱監視器查出蘇男在地院前搭計程車往龜山方向離去，很快地在龜山迴龍地區與新莊交界處其女友住處拘提蘇男到案。

▲北監蘇姓人犯昨天上午自桃園地院意外脫逃，桃園警方1小後拘提蘇男到案，並押解回桃園地院。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，警方到場後，蘇男光著上身在打電話，似乎準備要做「某件事」，蘇男發現大批警察登門，當場詢問：「不是已放我走？」但員警並未多回答，隨即將其拘提到案，女友也當場傻眼。

桃園地院行政庭長劉為丕表示，昨天提解蘇男是為確認人別，法官庭訊結束後諭知撤銷通緝，原本是要解還台北分監繼續執行其他案件刑期，未料法警以為蘇男被撤銷通緝，當場直接放人，對這起烏龍案，院方將持續加強法警教育訓練，將會追究法警相關行政責任，至於是否涉及刑事則還須研究討論。