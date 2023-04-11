爆乳按摩女直擊！北市養生館藏春色　加500元享「抓龍根」服務

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，吉林路、錦州街口有一家養生館掛羊頭賣狗肉，私下從事色情按摩服務，客人只要加價5百元，店家小姐就會幫忙「打手槍」；警方7日下午前往查緝，撞見2組正完事準備離開的客人，並在店內發現使用過的保險套，立刻連同現場負責人帶回派出所。

警方調查，50歲的徐姓女子，在中山區吉林路、錦州街口開設養生館，找來身材火辣的28歲杜姓、48歲駱姓越南籍女子等人負責當美容按摩師，警方接獲線報，裡面竟然暗藏春色，7日下午6時許前往查緝，當場發現2女正在與38歲林姓、40歲杜姓男子從事色情按摩。

▲警方將徐姓女負責人，依照妨害風化罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

警方在店內發現使用過的保險套，現場人員表示，客人只要加價5百元，小姐就會幫忙打手槍，僅從事半套性服務，並沒有全套性服務；警方另外查扣3萬元現金、監視器以及帳冊，訊後對4名從事色情按摩的男女裁罰，另外，徐姓女子則依照妨害風化送辦。

▲警方養生館查緝色情按摩，現場有2名身穿火辣的美容按摩師。（圖／記者邱中岳翻攝）

美容按摩師向警方坦承，每次按摩收取1300元的費用，美容師抽750元，店家550元，如果客人「一時性起」，可以用500元加購、由按摩師幫忙打手槍的半套性服務。