「桃捷挺猿票」13日好康開賣！搭機捷看球賽立馬省270元

▲桃園捷運與樂天桃猿球團合作推出「桃捷挺猿票」，明（13）日起在桃捷沿線21座車站開賣，一次購買2張搭捷運看球賽可省270元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園大眾捷運公司與樂天桃猿球團合作，明（13）日起推出「桃捷挺猿票」好康優惠活動。一次購買2張票，平日賽400元、假日賽550元，不但可搭乘機捷還可看球賽，為荷包省下270元，明日起在桃園機場捷運線21座車站同時開賣。



桃捷公司指出，「桃捷挺猿票」分為平日與假日票組兩款，內含1張價值320元機場捷運線一日票與1張樂天桃猿主場例行賽門票兌換券；持機場捷運線一日票看球賽，可以無限次數搭乘機場捷運，順道安排沿線景點或購物中心來趟一日小旅行，吃美食、購物趣一次搞定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園捷運與樂天桃猿球團合作推出「桃捷挺猿票」假日票券。（圖／記者沈繼昌翻攝）



樂天桃猿主場例行賽門票兌換券，可兌換2023年Rakuten Monkeys主場例行賽內野門票1張，現場觀賽座位依實際劃位為準。桃捷公司提醒，此兌換券不適用於加價主題場。

桃捷公司對國球一向熱烈支持，這次推出「桃捷挺猿送禮」活動，可為球迷荷包省下270元；4月2日樂天桃猿首戰日時搶先推出「桃捷應援」送小禮活動，球迷領取反應熱烈，吸引許多球迷搭乘桃園機場捷運來觀賽。



此外，樂天桃猿主場例行賽內野門票又分平日、假日兩種賽事，平日賽1張售價350元，假日賽1張則售價500元。若購買「桃捷挺猿票」平日票組，總價只需400元（原價670元）。假日票組，總價只要550元（原價820元）。不論平日或假日賽事，兩款票組都可為球迷省下270元，價格超優惠。