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社會 社會焦點 保障人權

色男約正妹看片竟強壓「腿交」　噁求不要報警...賠60萬確定入監

▲▼ 電影院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中男揪女網友看電影卻試圖性侵，被判1年10月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台北報導

台中一名王姓男子與女網友相約至U2看電影，王男卻趁四下無人，壓制女網友後試圖性侵，由於女子持續反抗，王男遂抓住女子的雙腿夾緊摩擦其生殖器至射精。王男雖願意賠償60萬元，但認為判1年10個月太重提出上訴，最高法院認為王男沒有提出上訴理由書，判決駁回，且王男另有妨害性自主案件宣判緩刑也被撤銷。

判決指出，王男在2021年11月28日晚上7時許，約女網友小花（化名）一同至U2看電影，王男卻趁兩人在獨立包廂獨處的機會，壓制小花後，撫摸親吻胸部與嘴巴，之後王男將小花的雙腳放在自己雙肩上，再先後用手指插入、舔拭下體。

王男見小花持續反抗不從，只好抓住她的雙腿後，將自己的生殖器夾住後，達成打手槍的效果，逞慾後才讓小花回家。事後小花返家便將此事告知父親，父親氣得報警處理。

事後小花LINE傳訊息說，「我有點不舒服」、「你嚇到我了」、「你昨天為什麼會那樣」、「我真的很害怕」、「我有一直說不要吧」。王男則致歉並表示「我希望妳不要說出去」、「我希望這件事就我們兩個知道就好了」、「你要求的我能做到我都可以做」、「我真的求你了」、「我不想要事情鬧大」、「是我做事沒有三思」、「我求你不要報警…」、「我之前犯過錯」。

王男對於犯行均坦承不諱，也與小花以60萬元達成和解，台中地方法院考量王男曾在2020年間因妨害性自主案件判2年，緩刑4年，仍屬保護管束期間，未珍惜改過自新機會，依強制性交罪判1年10月。

不過王男覺得判刑太重提起上訴，但是審理期間未補提上訴理由，最高法院駁回上訴，王男1年10月徒刑定讞，王男前案2年徒刑的緩刑也被撤銷。

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