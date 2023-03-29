裸男夜闖台大社辦強摸女學生　落跑跌水溝喊「我退化成動物」

▲台大校園去年發生全身赤裸男子夜闖社團辦公室對女學生猥褻案件。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

鍾姓男子在去年世足賽踢得火熱期間，突然深夜脫光衣服，闖入台大某知名社團辦公室，對1名女大生襲胸猥褻後逃進校園內，倚躺在大樹下望天發呆，學校駐衛警發現後，鍾男急著逃跑卻跌入水溝受傷，事後竟辯稱自己退化成動物，台北地檢署29日依公然猥褻、強制猥褻等罪起訴鍾男。

這場台大裸男逃竄事件發生在2022年底，某天深夜12點左右，鍾男晃到台大某歷史悠久的政治性社團辦公室內，當時3名女學生正在關心世足賽況，立即將陌生的鍾男趕走，沒想到鍾男在校園晃了一圈後，又在3點左右，脫下自己的外褲與內褲，再度闖入社辦。

這次鍾男聲稱自己有帶刀「妳們都不要動」，然後脫掉自己的上衣，全身赤裸地撫摸離自己最近的1名女大生胸部與下體，還抓住女大生的手來摸自己生殖器，另名女大生是拿起社辦內的球棍喝斥，驅趕鍾男離開，並通報校警。

▲裸男最後倚躺大樹發呆，直到駐衛警趕到才倉皇逃離。（示意圖／資料照）

鍾男隨手拿了社辦理的1張毯子批身上逃離，途中毯子滑落，鍾男只能赤裸地跑到1顆樹下，倚躺著仰望天空，被駐衛警和學生發現蹤跡後，鍾男落荒而逃，卻不慎踩進水溝而受傷，轄區警方獲報到場要逮人時，鍾男哀號「我受傷了，需要看醫生」，警方只好先將他送醫。

▲裸男辯稱自己犯案時變成動物了。（示意圖／pixabay）

事後鍾男接受訊問時，對是否有對女大生做出不禮貌行為一事不置可否，還反問辦案人員2手互碰的時候，「你說是左手碰右手，還是右手碰左手」，鍾男聲稱自己是台大校友，當晚他「退化成動物」，進入了1個很暗的空間，看到3個橢圓形物體。

當時在社辦的1名女大生則是十足學霸的樣子，帶著一張畫了校園地圖的海報，向辦案人員解釋鍾男可能的闖入以及逃亡路線，檢察官調查後，根據被害人指述以及校園監視器畫面等證據，認為鍾男知道自己受傷需要醫治，對自己的行為有辨識能力，依公然猥褻、強制猥褻、恐嚇等罪起訴鍾男。