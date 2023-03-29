　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

裸男夜闖台大社辦強摸女學生　落跑跌水溝喊「我退化成動物」

▲台大校園驚傳有學生被路樹壓傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台大校園去年發生全身赤裸男子夜闖社團辦公室對女學生猥褻案件。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

鍾姓男子在去年世足賽踢得火熱期間，突然深夜脫光衣服，闖入台大某知名社團辦公室，對1名女大生襲胸猥褻後逃進校園內，倚躺在大樹下望天發呆，學校駐衛警發現後，鍾男急著逃跑卻跌入水溝受傷，事後竟辯稱自己退化成動物，台北地檢署29日依公然猥褻、強制猥褻等罪起訴鍾男。

這場台大裸男逃竄事件發生在2022年底，某天深夜12點左右，鍾男晃到台大某歷史悠久的政治性社團辦公室內，當時3名女學生正在關心世足賽況，立即將陌生的鍾男趕走，沒想到鍾男在校園晃了一圈後，又在3點左右，脫下自己的外褲與內褲，再度闖入社辦。

這次鍾男聲稱自己有帶刀「妳們都不要動」，然後脫掉自己的上衣，全身赤裸地撫摸離自己最近的1名女大生胸部與下體，還抓住女大生的手來摸自己生殖器，另名女大生是拿起社辦內的球棍喝斥，驅趕鍾男離開，並通報校警。

▲▼台大校園、台大校門、椰林大道。（圖／記者盧映慈攝）

▲裸男最後倚躺大樹發呆，直到駐衛警趕到才倉皇逃離。（示意圖／資料照）

鍾男隨手拿了社辦理的1張毯子批身上逃離，途中毯子滑落，鍾男只能赤裸地跑到1顆樹下，倚躺著仰望天空，被駐衛警和學生發現蹤跡後，鍾男落荒而逃，卻不慎踩進水溝而受傷，轄區警方獲報到場要逮人時，鍾男哀號「我受傷了，需要看醫生」，警方只好先將他送醫。

▲▼ 裸男,肌肉男,肌肉,男,裸上身。（圖／免費圖庫pixabay）

▲裸男辯稱自己犯案時變成動物了。（示意圖／pixabay）

事後鍾男接受訊問時，對是否有對女大生做出不禮貌行為一事不置可否，還反問辦案人員2手互碰的時候，「你說是左手碰右手，還是右手碰左手」，鍾男聲稱自己是台大校友，當晚他「退化成動物」，進入了1個很暗的空間，看到3個橢圓形物體。

當時在社辦的1名女大生則是十足學霸的樣子，帶著一張畫了校園地圖的海報，向辦案人員解釋鍾男可能的闖入以及逃亡路線，檢察官調查後，根據被害人指述以及校園監視器畫面等證據，認為鍾男知道自己受傷需要醫治，對自己的行為有辨識能力，依公然猥褻、強制猥褻、恐嚇等罪起訴鍾男。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／爆「2職籃將整合！」　籃球名人堂協會聲明回應
4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！　牛排店顧客喝下肚
快訊／青安房貸利率拍板！　正式升破2%
快訊／16具男女浮屍！　5具是台灣人
快訊／又多4具！　台灣沿海尋獲16具浮屍
曾雅蘭身體亮紅燈！　症狀痛苦「眼淚乾了又流」
門後藏真跡！　鑑價師一看驚：超過2000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

3月台灣近海16具浮屍！海巡署：5具是台人...9具已腐爛待查

快訊／再增4具！台灣沿海浮屍累計16具

要錢不成鬧翻！新莊男見姊姊喊男友雙載離開　不爽攔車互毆

又多4具！台灣7縣市外海2周內出現12具浮屍　台南數量最多

快訊／海關爆官商勾結4人遭聲押　收黑錢護航業者「化整為零」

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官　恐怖術語曝光

快訊／北投關渡宮旁鐵皮建築火警　屋內空間狹小搶救困難

裸男夜闖台大社辦強摸女學生　落跑跌水溝喊「我退化成動物」

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學　翻轉人生感動執行署

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

3月台灣近海16具浮屍！海巡署：5具是台人...9具已腐爛待查

快訊／再增4具！台灣沿海浮屍累計16具

要錢不成鬧翻！新莊男見姊姊喊男友雙載離開　不爽攔車互毆

又多4具！台灣7縣市外海2周內出現12具浮屍　台南數量最多

快訊／海關爆官商勾結4人遭聲押　收黑錢護航業者「化整為零」

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官　恐怖術語曝光

快訊／北投關渡宮旁鐵皮建築火警　屋內空間狹小搶救困難

裸男夜闖台大社辦強摸女學生　落跑跌水溝喊「我退化成動物」

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學　翻轉人生感動執行署

「AnimeJapan 2023」到場人次破10萬！間諜家家酒、Re:0眾多續作情報一覽

台企銀股利創新低　向逾34萬股民喊話：明年回饋

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

NCC修法擴大海纜設施保護　最高處無期徒刑併科一億罰金

徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

賴清德礙於副總統身份無法訪華府？　綠委：下半年會有一些期待發生

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

即／台中高中生校園墜樓　送醫搶救

陳庭妮父欠稅418萬　脫產擺爛送進守所管收

上課玩手機被發現　高中男竟從4樓墜落

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

淡水重機撞雙載機車　女大生噴飛不治

即／台灣外海浮屍累計16具

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官

即／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬敗訴

搜索偵訊16hrs！顏寬恒怒批：學甲槍擊6萬交保

更多熱門

相關新聞

再恐嚇清大！炸彈客威脅直播隨機射殺學生

再恐嚇清大！炸彈客威脅直播隨機射殺學生

國立清華大學27日先收到炸彈客的恐嚇信件，緊急關閉餐廳、體育場館及圖書館，配合警方盤查，確認無異狀。沒想到，炸彈客28日再傳恐嚇電子郵件，強調他已備妥槍枝，會潛入校內的學生教室進行隨機殺人，全程也將透過TikTok直播。

辦公室沖茶泡咖啡藏危機！茶水間這4處是病菌溫床

辦公室沖茶泡咖啡藏危機！茶水間這4處是病菌溫床

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

傳口愛片給女友！他嗆「今天功課」下場曝

傳口愛片給女友！他嗆「今天功課」下場曝

肇逃遭緩起訴罰1萬　他寫信恐嚇檢察官慘了

肇逃遭緩起訴罰1萬　他寫信恐嚇檢察官慘了

關鍵字：

台大社團辦公室全裸公然猥褻強制猥褻恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面