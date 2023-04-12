陣痛是必然的！　謝龍介談「費芯大戰」：巧芯讓我想起年輕的自己

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市立委初選競爭激烈，其中現任立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的「費芯大戰」更備受矚目，引發熱議。對此，國民黨前台南市議員謝龍介12日也在臉書表示，兩位都是優秀的人才，但國民黨要成長，必須要接受這種世代衝撞，陣痛是必然的。

針對「費芯大戰」，謝龍介強調，初選一定要保持君子風度，不管誰輸誰贏，落敗的一方一定要全力支持勝出的同志。他也透露，除此之外，徐巧芯讓他想起年輕時的自己，他提到，1998年，他第一次參選市議員，當時他從里長轉戰，跟著黨內前輩一起參選，很可惜，他成了落選頭，但大家都鼓勵他繼續奮鬥，再接再厲，皇天不負苦心人，2002年，他終於順利當選。

謝龍介表示，毫無疑問，費鴻泰和徐巧芯兩位都是優秀的人才，但國民黨要成長，必須要接受這種世代衝撞，如果黨不容許新世代的衝撞，年輕人就不會想加入國民黨，過程中，陣痛是必然的，但也會成為國民黨蛻變的養分。此文一出，徐巧芯也立刻在底下留言，「謝謝龍介仙的經驗分享，我記得您跟我說過『不要忘記最初的自己』，當時的我就深受感動，也發誓會好好記得這句話，拿出自己的初衷展現最好的自己，全力以赴。」

此外，國民黨12日召開中常會，通過首波立委提名名單，總共提名16個選區。至於台北市第7選區的「費芯大戰」， 則要到22日初選結束後才會揭曉由誰出線。