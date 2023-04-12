侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

▲國民黨中常會上，朱立倫、侯友宜互動熱絡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德今（12）日正式獲得2024總統提名，國民黨主席朱立倫則邀請「最強母雞」新北市長侯友宜，共同為首波立委提名加油打氣。事前，侯友宜首度鬆口「隨時可以上場」，中常會上與朱立倫不時相互摟腰、肩靠肩「共站C位」，也不時互咬耳朵、交換意見，不只打破先前因選策會而關係緊張的傳聞，顯示雙方互信基礎更上層樓。

賴清德今天正式獲得民進黨2024總統提名，國民黨方面儘管還沒有提名時間表，但朱立倫已經多次表示會在主客觀條件都更好的適當時機宣布提名。儘管外界曾經傳說朱侯互有心結，雙方近期也一度因為選策會「黑金風波」而關係緊張，侯友宜今天還是鬆口「面對所有的挑戰都能克服，『隨時可以上場』」，下午旋即趕赴國民黨中央黨部參與中常會。

今日國民黨中常會展團結氣勢，從朱立倫以降，包括副主席連勝文、黃敏惠、夏立言、秘書長黃健庭、政策會執行長曾銘宗，乃至於新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，大家都一致穿著白襯衫且不打領帶，不只展現出活力與朝氣，也顯示彼此事前已有溝通與默契。

▲國民黨中常會第一波立委提名。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫在中常會致詞及通過立委提名後，文傳會主委洪孟楷首先介紹出場的提名委員，正是「最強母雞」侯友宜。整個儀式過程中，侯也都緊靠在朱身邊，站在最接近C位的位置上，其份量不言可喻，有助墊高其聲勢。在為立委選將加持的過程中，朱侯也不時互相摟腰、肩靠肩，也不時互咬耳朵、交換意見，顯露出他們的好交情。

輪到立委提名人登場時，朱立倫請提名人站在侯友宜跟自己中間，兩人一起跟小雞高舉雙手，共同高喊凍蒜。儀式結束時，侯友宜主動跟朱握手致謝，兩人並交談接耳了好幾次，侯才轉身離開中常會。而整個過程中，都可以看到朱立倫給予侯友宜相當的尊重，顯見兩人想讓眾媒體看見是溝通無礙、關係密切的。