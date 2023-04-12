侯友宜、傅崐萁黑金風波後首同台　「飛速握手」幾乎零互動

▲朱立倫、侯友宜、傅崐萁出席國民黨中常會第一波立委提名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨上個月發生選策會「黑金風波」，新北市長侯友宜與花蓮立委傅崐萁隔空互嗆，直到秘書長黃健庭宣布中止選策會才劃下句點。如今時隔將近一個月，國民黨中常會今天通過第一波立委提名，侯友宜與傅崐萁首度公開碰面，只見傅跟侯短暫握手之後，便遠遠站到側邊，幾乎沒有互動。

上個月初，國民黨中常會通過「選戰策略會報」，成員包括前台南議長李全教、花蓮立委傅崐萁等，遭侯友宜質疑黑金復辟，傅崐萁也不甘示弱，在立法院召開記者會，公然向侯叫陣，兩人從此關係緊張。

適逢國民黨中常會今天通過首波立委提名名單，侯友宜身為提名委員之一，受邀前往黨中央為立委提名人加油打氣，而傅崐萁正是16位立委提名人的其中之一，兩人互動倍受關注。

當文傳會主委洪孟楷介紹傅崐萁進場時，傅與在場黨務幹部、提名委員都熱絡握手，但當輪到侯友宜時，傅卻以很快的速度、短暫握手不到一秒。此外，黨主席朱立倫之前都請立委提名人站在侯的旁邊，一起牽手喊凍蒜，但朱後來把傅拉到另一側，改站在台北市長蔣萬安、桃園市長張善政那邊，與侯保持一段距離。

最後大合照時，傅崐萁與金門立委陳玉珍也遠遠站到整個隊列的最左側，跟站在中間C位的侯友宜距離非常遙遠，則幾乎沒有互動。