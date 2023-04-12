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今午後變天迎雨範圍出爐！周末雨區更廣　全台濕成「藍蕃薯」

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後北東降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到微弱東北季風影響，中午過後北部、東半部有局部短暫降雨，不過雨勢不明顯，到了周六因鋒面通過加上東北季風增強，降雨更為全面，中部以北、東半部、南部山區都會有雨，且溫度也會下降到約15度左右，周日再恢復穩定暖熱的天氣。另海上的熱帶低壓已有減弱趨勢。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日上半天各地多雲到晴，高溫26到28度，南台灣30到31度，午後一小股東北季風增強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部山區有零星飄雨。

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▲周六雨區較廣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲周六雨區較廣。（圖／ETtoday攝影中心）

明日東北季風減弱，周四、五水氣少，只有東半部有局部短暫雨，西半部山區零星降雨。周六一大早鋒面通過且東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都會有雨，但水氣也很快過去，周日到下周二又恢復成穩定的暖熱天氣。

溫度方面變化不大，只有在周六冷空氣影響期間，北台灣溫度下降，周六晚上到周日清晨約15、16度，其他地區白天因降雨也會略為降溫，但周日後再度回溫。

▲熱帶低壓逐漸減弱。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓逐漸減弱。（圖／氣象局）

而菲律賓東方海面上的熱帶低壓在過去6到12小時間已有減弱趨勢，未來持續往西北移動，因大氣環境不利發展，預估會持續減弱。

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