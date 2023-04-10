未來一周迎2波冷空氣　周末最冷！低壓擾動「旋轉特徵出現了」

▲低壓擾動發展趨勢不佳。（圖／臉書專頁氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

未來一周將有兩波東北季風南下，時間分別為周三、周六，第一波冷空氣強度非常弱，第二波影響時間為周六晚上到周日清晨，低溫下探16度，周日天氣又會回穩。另菲律賓東方海面的熱帶擾動得旋轉特徵逐漸明顯，不過發展條件不佳，未來可能逐漸消散。

臉書粉專天氣風險表示，今明兩天全臺的天氣都大致穩定，只有迎風面的東半部沿海跟午後的中南部山區有非常零星的降雨，氣溫方面則是會緩慢的回升，以今天來說北部的高溫可以來到大約25度，中南部26-28度，內陸局部可以來到30度以上，明天還可望再升高1-2度。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

未來一周會有兩波東北季風南下，第一波會先在周三報到，強度非常弱，沒有太顯著的冷空氣，只有北部會受到風向改變以及水氣增多的影響雲量增多，北海岸有零星雨，其他地方則沒有顯著的感覺。周四、五氣溫繼續回升，周五全臺白天高溫都會來到27-29度，南部普遍有30度或以上。

周五晚上鋒面接近北部近海，東北季風增強，氣溫開始下滑，北部、東半部有雨，周六晚間到周日清晨北部低溫大約16-17度，跟這個週末差不多。目前看來周日就會減弱，迎風面降雨趨緩。

另外菲律賓東方海面上的熱帶擾動持續西行，預計周四、五穿過菲律賓後，強度有所減弱，殘餘的環流朝南海前進，並逐漸消散。氣象達人彭啟明表示，「低壓擾動有逐漸弱掉的趨勢，這是這季節的特性」。氣象局長鄭明典指出，「菲律賓東方海面的雲團，開始有比較清晰的旋轉特徵了，但是它持續發展的條件並不充足」。