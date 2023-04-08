今「轉乾」但冷空氣還沒走！明起回暖　變天迎雨彈時間點曝光

▲菲律賓東方海上有熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今天受東北季風影響，中北部、東半部天氣較涼冷，不過隨著乾空氣移入，各地降雨情況趨緩。明日天氣轉好，各地都是晴到多雲的好天氣，氣溫也會回升。下周五又有鋒面及東北季風影響，降雨機率再度提高。

臉書粉專天氣風險表示，今天受東北季風影響，目前各地雲量仍是有些偏多，中北部及東半部有些涼意，南部氣溫也較昨日下降些，不過今天後續將隨著乾空氣移入，水氣逐漸減少，白天起中南部仍慢慢有些陽光露臉，中北部到了晚間也逐漸放晴，僅東部為多雲天氣。

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明天東北季風將逐漸減弱且水氣也比較少了，全臺普遍都為晴時多雲的天氣，氣溫有所回升，不過早晚還是有些偏涼，建議早出晚歸的朋友還是要留意氣溫變化，攜帶薄外套避免著涼。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周三有短暫的東北風南下，但並沒有伴隨明顯的涼冷空氣，因此氣溫方面都會是逐日回升的趨勢，且接下來一段時間臺灣附近水氣也都偏少，至下周五前各地的天氣都還算不錯，僅下周三、四東半部或是東北角一帶有些短暫陣雨機會。

下周五、六將伴隨一道鋒面通過後東北季風南下，中北部及東半部轉陰有短暫陣雨，目前來看鋒面發展的位置還是比較偏北，降雨範圍可能集中在偏北地區，南台灣解渴有限。

另外，目前菲律賓東方遠洋面有一熱帶擾動發展中，預期至下周將逐漸往菲律賓靠近，期間雖有機會增強為熱帶性低氣壓，但未來可能往菲律賓東方海面北轉或繼續往菲律賓西進，總體而言，對臺灣的威脅偏低。

▲▼風力浪高預報及天氣小叮嚀。（圖／氣象局）