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兩波冷空氣襲台！半個台灣有雨「周末最濕涼」　低壓擾動路徑曝

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周三大台北降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日各地天氣穩定溫暖，周三受到一小股冷空氣影響，大台北、東半部、北部山區有雨，周六鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，周日氣溫最涼冷，低溫下探17度左右。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日各地晴到多雲，僅花東有短暫零星雨，午後中部以北山區也有少量零星陣雨。

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周三有一波微弱東北季風影響，大台北、東半部、北部山區有雨，中部山區也有零星降雨，北部白天溫度略降1、2度。周四、五各地恢復晴到多雲好天氣，東半部有局部降雨，西半部也有少量零星短暫雨。

周六鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區有短暫陣雨，南部平地多雲。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度方面，到周五以前都是一天比一天暖熱，除了周三北部白天略降1、2度，不過高溫仍有25度以上，南部接近30度。周六冷空氣影響，北部白天23到25度，周日清晨溫度最低，北部17到20度，中南部20到22度，不過白天溫度又會回升到25度以上。

至於海面上的熱帶擾動，由於發展條件不佳，雖有機會增強為熱帶性低氣壓，但增強為颱風的機率不高，目前一路往菲律賓接近，到了菲律賓東方海面將轉往東北方向移動，不會靠近台灣。

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