明晨爆冷剩13度！下周末又變天　有望迎「首颱」時間曝

▲今晚明晨天氣較為涼冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風持續影響，明日清晨是這波冷空氣最強的時段，最低溫下探15度左右，局部地區剩下13度，不過白天溫度就會開始回升，各地天氣趨穩回暖，直到下周五東北季風再度增強，天氣才會有所轉變。另菲律賓東方海面上的熱帶擾動持續西行，不排除增強為今年第一號颱風珊瑚（Sanvu）。

氣象局預報員林定宜表示，東北季風持續影響，明日清晨是最冷的時間點，北部、東北部最低溫15到17度，沿海空曠地區再低約1、2度，明天白天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升至23度，後天更暖約26度。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明日到下周五前整體都是偏乾的天氣，只有東半部、恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，下周三北邊有一股微弱東北季風影響，北部山區、東北部、東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周六東北季風稍微增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，溫度也會再下降，不過後期的天氣還有不確定性，仍需持續觀察。

另外，菲律賓東方海面還有一個熱帶擾動持續西行，下周二、三需留意其發展性，目前該系統所在海域的海溫頗適合發展，不排除增強為熱帶低壓或颱風珊瑚。

▼近期天氣小叮嚀。（圖／氣象局）