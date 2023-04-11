鋒面雨彈＋冷空氣襲台！周末降溫「探15度」　三大降雨熱區出爐

▲周六中部以北降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日一股微弱東北季風影響，大台北、東半部、中部以北山區零星飄雨，周六鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都會有雨，北台灣溫度下降較為明顯。另海上的熱帶低壓持續西行，但成颱機率仍偏低。

氣象局預報員葉致均表示，明日午後有一股微弱東北季風影響，大台北、東半部、中部以北山區有零星飄雨，但水氣不多，降雨情況不明顯，周四冷空氣就減弱，周四、五恢復多雲到晴天氣，僅東半部、西部山區有局部降雨。

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▲菲律賓東方海面上的熱帶擾動生成為熱帶性低氣壓，有可能成為今年第一號颱風珊瑚，不過機率偏低。（圖／翻攝RAMMB）

周六鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區有短暫陣雨或雷雨，鋒面離開後乾空氣南下，周日以後天氣趨於穩定，降雨情況減緩。

未來一周僅有周六溫度稍有變化，北台灣高溫下降至22到24度，低溫則約15、16度，沒有冷空氣影響時的低溫約19到21度，高溫約28到30度，其他地區變化不大。

而海上的熱帶性低氣壓持續往西移動，未來發展機會相當有限，預計登陸呂宋島後就會快速減弱，不影響台灣天氣，成颱機率低。