資通院欠薪違反勞基法　徐巧芯諷：果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉

▲數發部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員徐巧芯2月指控國家資通安全研究院拖欠薪水，並向台北市勞動局檢舉，數位發展部長唐鳳當時則發布新聞稿否認。豈料，徐巧芯10日再度指出，經過勞動局調查後，確實「違反勞基法」，反諷「勞工果然是總統蔡英文心裡最軟的一塊肉，一邊開心揭牌剪綵，另一邊勞工領不到薪水苦哈哈。」

徐巧芯2月11日在直播中爆料，有民眾陳情，唐鳳的「資通安全研究院」強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，且直至2月都沒有領到薪水，痛批根本是「外包部」，並指稱唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，有不務正業之嫌。徐巧芯表示，此案將會向台北市勞動局檢舉，請市府調查以釐清真相。

對於該指控，資安院則發布新聞稿澄清，資安院現職同仁分別於1月16日與1月31日到職，並依董事會通過的薪資規劃，由資安院長核敘薪資，1月19日已經正式核發敍薪單，相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥發予同仁，院長何全德也已於2月1日以電子郵件向請全體同仁詳細說明薪資撥發作業進程，對於同仁薪資撥發及相關權益至為重視。

不過，徐巧芯昨日在臉書上爆料，之前她揭露唐鳳資通院拖欠薪水，當時唐鳳還私訊她，甚至發布新聞稿否認，但經過北市勞動局的調查後，確實違反勞基法。徐巧芯反諷，「勞工果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉，一邊開心揭牌剪綵，另一邊勞工領不到薪水苦哈哈」，痛批政府帶頭違反勞基法，呼籲唐鳳「踹共」。

▲徐巧芯向台北市勞動局檢舉資通院涉未依法給付勞工薪資，結果出爐。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）