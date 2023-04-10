若郭台銘願協調　徐巧芯：相信郭會認為「我有資格進國會」

記者袁茵／台北報導

國民黨立委初選「芯費大戰」競爭激烈，台北市長蔣萬安介入協調，8、9日分別與市議員徐巧芯、立委費鴻泰見面，外傳鴻海集團創辦人郭台銘也有意要出手協調，但郭辦10日上午發聲明表達絕無此事；而徐巧芯也提及，自己本身沒有聽說，但也相信郭台銘會願意給年輕人機會。

▲台北市長蔣萬安視察信義線東延段工程進度，與台北市議員徐巧芯同框。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安日前才與費鴻泰、徐巧芯碰面協調立委初選，但外傳身為信義區「選民」的郭台銘也有意出面，為2024國民黨初選做準備，郭台銘辦公室10日澄清，郭台銘本人嚴正聲明絕無此事，懇請外界勿傳遞不實訊息。

而徐巧芯10日上午與蔣萬安一同視察信義線東延段工程進度，被問到外傳郭台銘有意協調「芯費」？徐巧芯表示，自己本身沒有聽說過，且透過關係詢問也沒聽到，但郭台銘在最近一次演講中稱要提攜年輕人、當總統也願意提攜年輕人，相信郭台銘若願意關心此區選舉情況，一定願意給年輕人機會、肯定年輕人戰功。

徐巧芯提及，過去郭台銘採購BNT疫苗不順利時，自己作為民意代表一直為人民發聲，這些戰力也有被郭台銘看見與肯定，相信郭台銘會認為她有資格進入國會，未來無論是新北市長侯友宜或郭台銘，若有任何人願意關心此選區，「我都非常樂見與歡迎」。

媒體追問，郭台銘辦公室發聲明稱無此事，會不會覺得可惜？徐巧芯則直言「不會」。