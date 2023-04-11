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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「自辦政見發表會」！　徐巧芯諷：費鴻泰辯論時會不知道講什麼

▲徐巧芯宣布將自辦辯論會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯宣布將自辦「政見發表活動」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第7選區（信義、南松山）立委初選打得激烈，台北市議員徐巧芯不斷拋出要辯論，希望與國民黨立委費鴻泰直球對決，不過卻遭費鴻泰打槍，稱是黨中央建議自己拒絕辯論。對此，徐巧芯今（11）日說，對方不願接下戰帖表達尊重，並預告會自辦一場類似辯論、政見發表的活動，說明參選的理念與政見，目前正在找地點中，預計這1、2天會對外說明。

針對費鴻泰稱「黨中央建議不要辦辯論」，徐巧芯今日上午受訪時表示，到目前為止沒有任何黨中央的人告訴她不能辦辯論，仍然強調辯論是民主之爭，可以體現兩方不同路線跟價值，也可以把政見傳遞給大家，讓民眾更方便選擇的作法；徐巧芯進一步指出，黨章沒有規定不能辯論，自己從2018年參選議員開始，不管政見發表會或辯論會，有人邀請一定直球對決參加、不避戰。

徐巧芯說，尊重費鴻泰委員或許在辯論會上面可能會不知道該講甚麼，都接受也都尊重，並同時宣布，既然費鴻泰不接受她的戰帖，她會自己自辦一個辯論會，向全民說明參政理念，「既然費委員不願意接下我的戰帖，跟我來一場君子之爭的話，我自己會跟選民報告為什麼要參選信義南松山立委，我自己獨自辦一場像辯論政見發表的活動。」

辯論是否希望黨中央或市黨部協助舉辦？徐巧芯則透露，已有跟黨部主委黃呂錦茹反映過，當市長蔣萬安來關心時也講過，「萬安市長也給我很直接地回饋，就是他覺得很好啊！有一個平台可以表達可以兩邊不同意見。」

徐巧芯認為，這樣就沒有所謂網內互打問題疑慮，也可以讓選民清楚知道兩人的路線政見差別在哪？「我覺得對兩邊可以加分，不太明白為什麼要避戰？他（費鴻泰）是現任委員，我絕對尊重，他沒有辦法參加，我會自己辦理。」

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