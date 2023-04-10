信義區夜店喝酒嗆聲遭驅離　5男場外鬧事...警噴辣椒水上銬管束

記者張君豪／台北報導

4月9日凌晨4時許，台北市信義區松壽路「RUFF」夜店外有黑衣人聚集，信義警方假日均在該處設有守望警力，警員立刻上前詢問，夜店安管表示，因店內有同包廂友人酒後與他人發生口角糾紛，經店內安管人員將吵架雙方區隔後，把情緒激動的一方5人帶離夜店，避免衝突擴大，未料該群酒客又再度要回店內找場子，遭安管人員阻擋門外，警方立刻出動快打警力維安，噴灑辣椒水制伏5名鬧事男。

▲9日凌晨5男子在信義區夜店鬧事，遭警方噴辣椒水制伏帶回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方指出，因夜店在周末、周三營業導致該區塊深夜人潮眾多，警方會在凌晨3-6點針對夜店營業編排封鎖性路檢勤務，期間管制松壽、松仁、松智路口，管制時間除計程車、公務車、救護車輛外，其他車輛採取只出不進方式以利夜店消費民眾疏散，現場並編排約20名守望警力，只要有衝突就迅速到場維安。

9日凌晨，在場警員為避免發生肢體衝突，立刻將現場周男（21歲）、曾男（21歲）、簡男（24歲）、許男（25歲）、王男（21歲）等5名堅持在夜店外鬧事民眾噴灑辣椒水制伏後、帶回派出所進行管束。期間眾人還質疑警方「又沒怎樣幹嘛抓我」，經警方告知權利義務後，眾人在警所清洗眼睛口鼻，待情緒恢復後，眾人簽下同意保護管束同意書後，約在清晨5時許離開。

信義警方呼籲，民眾遇糾紛應理性溝通解決問題以免觸法；遇有衝突可立即通報警方到場協助，信義分局將持續加強防制轄內各類不法行為，以維護治安平穩。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人 臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風 發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫 警專生轟權益遭剝奪！校方回應了



