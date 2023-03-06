獨／PO匕首預告機場隨機殺人　臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

▲航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，在臉書恐嚇「在機場隨機殺人」言論，研判為同一人所為。（圖／航警局提供）

記者張君豪／台北報導

5日晚間22時許航警局接獲民眾報案反映，臉書用戶「邵維省」透過自己臉書貼上桃園機場連結並發文：「3月6日將在桃園機場候機大廳隨機殺人，並且Facebook同步直播」，航警局立刻成立專案小組展開調查，目前包含航警局刑警大隊、台北分局、刑事局偵一、偵二大隊均加入專案小組編制分工追查。

▲邵男透過臉書發文揚言到機場隨機殺人，警方追查。（圖說下同／翻攝臉書）

航警局刑大獲報後也緊急通知臉書，並在5日晚間23時許將邵維省上述恐嚇公眾危安PO文下架，警方調查發現，該臉書帳號在5日下午17時左右創立，且居間有多次頻繁重覆發文、刪文的網路動作，警方掌握的多組上網地點分別在亞洲各國及美洲的IP上網位置， 分析該帳號短時間PO文並變換IP的網路行為，顯見歹徒發文過程使用VPN程式隱匿自己上網地點。

另外航警局台北分局5日晚間21時許也向刑事局發出支援請求，加上該PO文事件輿情升溫發酵，到6日上午包含警政署、刑事局也接獲民眾陳情，兩天期間的值班外勤大隊也派員支援航警局偵查此案。航警局刑大發現「邵維省」的恐嚇發文，與2023年1月間恐嚇桃園機場的留言手法、語法均相符，研判為同一人所為。

目前包含台北松山機場、桃園機場航警局均加強場內維安，並針對可疑人員盤查維護運輸、旅客往來安全。桃園機場公司自行組建的機場特勤警衛隊，5日晚間起也增派人手加強巡邏密度，務求保障往來旅客安全。

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