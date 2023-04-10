國5驚見特斯拉駕駛+乘客「睡成一片」　國道警：最高罰2.4萬

記者張君豪／台北報導

國道上又見特斯拉駕駛呼呼大睡！有民眾在臉書社團【爆料公社】發文驚呼「希望我沒有看錯！」附上一段在國道5號上高速行駛中，卻發現一輛特斯拉的駕駛雙手離開方向盤、頭部仰天不為所動，副駕乘客也歪著頭，雙雙在車內安心睡成一片，讓PO文者不禁反酸是在「測試特斯拉的自動駕駛功能」、「閉目養神」，網友看了不要命的行為也全傻眼。

▲在國道上行駛中的特斯拉，又見駕駛與乘客睡成一片。（圖／翻攝爆料公社）



PO文引來上千則留言討論，網友看傻表示「這一台車是開往地獄的」、「案例那麼多了還是有不怕死的」、「以自己的生命為特斯拉實驗」，也有人指出「前面一個道路施工可能就再見了」、「很大膽還走在內線，一台蠍子車就可以收掉了！」

國道警察局第九公路警察大隊七堵分隊表示，經民眾反映友人透過臉書社群上傳一輛特斯拉駕駛8日行經國道5號南向8.6公里處，影片顯示該車駕駛開啟特斯拉自動駕駛功能，駕駛則在車內睡覺，過程險象環生，對此國道警察表示將依法開罰，也籲請民眾認清：輔助駕駛不等於全自動駕駛，使用過程仍須注意車前動態以策安全。

▲8日國道5號出現一輛特斯拉駕駛邊開邊睡，國道警七堵分隊長蘇子嘉對此說明。（圖／記者張君豪翻攝）

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，經檢視影片：該駕駛行為可能觸犯〈道路交通管理處罰條例〉第43條危險駕駛，可處6千至2萬4千元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月並接受道路交通安全講習。

國道警方呼籲駕駛人，輔助駕駛不等於全自動駕駛，使用輔助駕駛功能仍需注意車前動態，遇有狀況才能及時應變，警方呼籲用路駕駛養足精神再上國道，勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人 臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風 發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫 警專生轟權益遭剝奪！校方回應了



