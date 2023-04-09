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游淑慧稱綠大咖挺吳欣岱「不夠團結」　本人反嗆：啼笑皆非的說法

▲▼游淑慧、吳欣岱。（圖／翻攝自游淑慧、吳欣岱臉書）

▲游淑慧、吳欣岱。（圖／翻攝自游淑慧、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，不少綠營大咖都到場支持，國民黨台北市議員游淑慧就發文大酸他們是在「拱」吳欣岱弄掉現任立委高嘉瑜。對此，吳欣岱9日也在臉書發文回應，這種說法讓人看了啼笑皆非，完全傳達了國民黨對於政治和民主素養的一貫心態。

針對前衛福部長陳時中、前立委姚文智、前內政部長徐國勇都到場祝賀吳欣岱，游淑慧就諷刺，「說穿了，就是民進黨黨內沒人敢丟臉初選來戰高嘉瑜，就去起哄外人來扯後腿。」

對此，吳欣岱則回應，這種說法讓人看了啼笑皆非，完全傳達了國民黨對於政治和民主素養的一貫心態，他們認為選民就是政黨的禁臠，黨內喬好的話就算派顆西瓜也會上，而這其實是非常看不起人民的態度。

吳欣岱表示，她認為本土派的選民本來就比較重視理念及候選人的本身條件，只要有他們認同、認為對台灣比較好的候選人，選民沒那麼容易被政黨情勒綁架。她強調，政黨也是人民團體，重視民主的政黨本來就更不會用「喬」、「輩份」等方式來去逼退任何人，加入政黨的好處是可以讓自己認同的理念，有夥伴能夠共同前進，如果加入政黨，是因為比較多資源、容易選上或是能得到鎂光燈，那這個候選人自然容易因為同樣的原因，對自己堅持的理念妥協。

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