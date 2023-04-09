綠大咖表態支持吳欣岱　她諷：因民進黨內自己沒人敢挑戰高嘉瑜

▲吳欣岱出征港湖區，挑戰現任立委高嘉瑜，引發熱議。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

投入港湖區立委選戰的台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，前衛福部長陳時中、前立委姚文智、前內政部長徐國勇都到場支持，針對吳欣岱挑戰民進黨現任立委高嘉瑜，徐國勇則表態自己全力支持吳欣岱。對此，國民黨台北市議員游淑慧9日則在臉書諷刺，「說穿了，就是民進黨黨內沒人敢丟臉初選來戰高嘉瑜，就去起哄外人來扯後腿。」

針對吳欣岱對決高嘉瑜，徐國勇直言，自己全力支持吳欣岱，兩人誰表現好民眾會看，「我覺得吳欣岱非常優秀，高嘉瑜我不評論。 」對此，游淑慧表示，綠營部分人士真那麼討厭高嘉瑜，應該體制內解決，跳出來參加民進黨初選，取代高嘉瑜啊？「說穿了，就是民進黨黨內沒人敢丟臉初選來戰高嘉瑜，就去起哄外人來扯後腿。」

游淑慧提到，之前媒體問她，傳出徐國勇將參加港湖區立委初選，和高嘉瑜爭取提名，她當時就傻問「徐國勇和港湖有什麼關係？」記者跟她說，徐國勇20年前曾在港湖當選議員，然後第一屆議員當2年，就跑去選立委，她聽聞後不禁直言，「但徐國勇對高嘉瑜，初選民調應該是2:8吧」她甚至表示「不相信，叫徐國勇來選選看。」她大酸，「果然，自己不敢初選來挑戰高嘉瑜，就去拱他黨的人來弄高，有點陰。」

游淑慧最後諷刺，徐國勇、陳時中、姚文智大概都屬於目前民進黨的邊緣人了，他們跑去挺他黨的吳欣岱來搞自己人，這大概是跟清末的慈禧一樣，一種「寧與外人，不給家奴」、破碗破摔的奇怪心態。