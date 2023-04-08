鄭家純戰吳欣岱挺「性別變更」免摘性器官：我無法支持這種候選人

▲鄭家純發文開戰吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者林彥臣／綜合報導

鄭家純（雞排妹）言論向來直接公開自己挺綠的政治立場，但是8日晚間她在臉書上公開開戰「泛綠陣營」的台灣基進黨立委吳欣岱支持「性別變更」免手術的看法，並且直言自己沒辦法支持這種候選人。

鄭家純在臉書發文表示，對於用「票投吳欣岱」來「教訓高嘉瑜」的想法，完全理解民進黨支持者對背骨仔的憤怒，有身邊朋友不只是因為不爽，還很欣賞吳欣岱的優點所以表態支持，真心尊重。

鄭家純強調，自己是一個包容心極大的人，例如看完冰與火之歌第八季都不會罵編劇，看完非常平靜，但是有些議題，認為不適合用過度寬容的態度去談論，甚至那份天真，是來自將理想極大化。

▲吳欣岱支持性別變更不需做性別重置手術的立場，遭到質疑。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）



鄭家純指出，免術換證，意思大約是想要做性別變更的男女，不需做性別重置手術（摘除性器官），透過完成精神鑑定，即可等同達成現有規定要件。

鄭家純認為，這個議題的討論面向非常多，一般民眾表達任何意見，就像此篇第二段一樣，她絕對尊重，但若是將來要當立法委員的政治人物說出，「我提一個想法，想知道大家怎麼看：如果會怕跨女共用女廁的人，去用性別友善廁所呢？」

鄭家純直言，「我怎麼看，我沒辦法支持會問這種問題的候選人，吳欣岱支持這個議題的言論中，我已經選了最不爭議的來舉例。當然每個人對於達到支持的標準不同，我在這方面比較不包容。」