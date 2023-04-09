游淑慧分析2022藍營打出新戰術　喊話：2024要「換人上陣」

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統大選及立委選舉被外界視為關鍵的一仗，台北市議員游淑慧9日就透過臉書發文指出，過去兩次大選，國民黨的區域立委和總統候選人在民進黨猛烈的炮火下，各區域立委只能守、無法攻，造成各自隨人顧生命，但2022年，國民黨打出了一個新戰術模式：互相呼應、團體作戰，主動攻擊，喊話2024要「換人上陣」，才有可能打出新戰局。

游淑慧指出，2016和2020年國民黨已經連輸兩次總統和立委大選，過去兩次大選，國民黨的區域立委和總統候選人在民進黨猛烈的炮火下，各區域立委只能守、無法攻，造成各自隨人顧生命，最後連優勢選區都失去，而僥倖險勝的立委們，也難以改變民進黨鴨霸的整盤局勢。但她接著提到，2022年，國民黨竟打出了一個新戰術模式：互相呼應、團體作戰，主動攻擊。

游淑慧舉例，當時的桃園市長候選人張善政及台北市長候選人蔣萬安被綠營戲稱佛系候選人，但她受訪時總說「有什麼關係？我們兇就好」，她表示，市長候選人中道理性，他們這些小雞就勇敢直前，這可能才是最好的搭配，「這次2024年，同樣也是如此。」

游淑慧強調，國民黨總統候選人要穩扎穩打，對決民進黨主席賴清德，而小雞立委候選人在每一區主動攻擊，和民進黨對手捉隊撕殺，扮演牽制跟前鋒角色。而支持「世代交替」的她喊話，2024國民黨要換人上陣，才有可能打出不一樣的戰局，打出團體戰氣勢，她也提出2024三攻略，打群架、不單打獨鬥；護主帥、不明哲保身；主動攻、不再笨挨打，信心喊出「我準備好了，您呢？」