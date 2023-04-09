李彥秀強調港湖為指標戰區　分析「綠營三巨頭」挺吳欣岱政治意義

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，前衛福部長陳時中、前立委姚文智、前內政部長徐國勇都到場支持。對此，表態投入國民黨港湖區立委初選的台北市議員李彥秀9日就發文分析，綠營三巨頭力挺吳欣岱背後的政治意義，並強調港湖區是指標戰區，國民黨必須團結推出最強的候選人應戰，才有機會勝選。

吳欣岱成立內湖服務處，陳時中、姚文智及徐國勇親自到場祝賀，李彥秀指出，這其中代表了三層不同的政治意義，以及現任立委高嘉瑜面臨的三大挑戰。

李彥秀表示，陳時中無庸置疑是「英系」的代表，久未公開參與政治活動的陳時中，親自出席吳欣岱造勢活動，也代表「英系」態度，背後更隱藏了「蔡賴」間的矛盾（2020民進黨總統初選，高嘉瑜是少數力挺賴清德的綠營立委），她提到，過去一段時間，高嘉瑜、台北市議員王世堅、立委何志偉公開與總統蔡英文唱反調，高嘉瑜甚至因為「政府失能說」而遭深綠炎上，顯然，高嘉瑜前陣子低調沉潛並未收到很好的效果。

李彥秀指出，姚文智則是2018年選舉的「恩怨情仇」，代表綠營對於高嘉瑜長期與前台北市長柯文哲政治友好與曖昧路線的不滿與反撲，背後更深層的問題是，綠營對於高嘉瑜委員政治立場與信任，已經產生嚴重動搖；而徐國勇代表的是政策面的問題，她舉例，內政部長任內，高嘉瑜多次針對「實坪制」、「公設比」以及「社會宅」議題，與徐國勇部長及次長花敬群針鋒相對，作為民意代表監督政府職責所在，但是最後高嘉瑜與內政部的大戰，已經成為對人不對事的「意氣之爭」。

此外，李彥秀坦言，吳欣岱具有醫師背景，專業、形象好、有爆發力，議題掌握度也非常佳，的確是可敬的競爭者，事實上，民調顯示，吳欣岱吸引到非常多中間選民以及婦女票的支持，絕非外界所說「只有深綠支持者」。但她提到，現階段，高嘉瑜仍然是綠營實力最強的人選，而且高嘉瑜長期力挺副總統賴清德，賴清德是否會「投桃報李」，以個人在深綠的影響力勸退其他候選人，仍有相當的可能性。

李彥秀最後強調，港湖是五五波的選區，更是全台73個立委選區的指標戰區，每一位潛在的候選人都有相當政治實力，更是政治明星，國民黨必須團結推出最強的候選人應戰，才有機會贏得選，「不論是坐轎或是抬轎，彥秀絕對毫無保留，全力以赴」。她也喊話，如果有機會代表國民黨參選2024立委，自己一定盡全力展現用心、專業與行動力，爭取選民支持贏得勝利，為港湖爭取最多的資源，為臺灣守住優質的民主，為國家贏得更好的未來。