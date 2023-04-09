▲蔣萬安出手調解黨內立委初選「費芯大戰」。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨內立委初選競爭轟轟烈烈，其中立委費鴻泰與台北市議員的「費芯大戰」更是激烈，連台北市長蔣萬安都介入調解。對此，媒體人黃揚明8日則在臉書提起當年蔣萬安初出茅廬挑戰立委的民調遊戲規則，大嘆「國民黨大概是台灣政黨初選中最特別的存在，每屆黨內初選的遊戲規則都不盡相同，只能說溫馨。」

黃揚明表示，蔣萬安接連與徐巧芯、費鴻泰會面，如此費心的溝通，能達到什麼效果還待觀察，他接著提到，「但蔣萬安不知道是否還記得，他初出茅廬挑戰立委的民調遊戲規則，有多麼特別。」

黃揚明指出，2015年3月，國民黨的立委輔選策略委員會針對現任立委選區訂出一套非常特別的遊戲規則：第一、若現任區域立委表達連任意願，該選區內沒有其他人表達參選意願，只要該立委通過「幹部評鑑委員會」評鑑，即可直接提名；第二、現任區域立委表達連任意願，該選區內有二人以上有意參選，該現任立委通過幹部評鑑後，必須要民調支持度領先挑戰者5％以上，才可以直接徵召，免進入初選，若現任者沒領先挑戰者5％以上，就要進入協調或初選階段。

至於這套遊戲規則是如何訂出5％的標準，黃揚明表示，根據當時報導，擔任國民黨文傳會主委林奕華指出，「考量3％差距通常屬民調誤差範圍，歸納以往選舉民調經驗，最後決定以5％做為門檻。」

黃揚明提到，蔣萬安當時挑戰北市中山、北松山現任立委羅淑蕾，有意參加初選的還包括當時的台北市議員王鴻薇，在第一階段的民調篩選過程中，羅淑蕾領先蔣萬安4.2％，成為此遊戲規則實施後首個進入了第二階段初選的選區，「如果，當時訂出的門檻是3％，就沒有現在的蔣萬安了。」，而一個月後進行的第二階段民調由羅淑蕾對戰蔣萬安，採2家民調公司互比、對比都採用的的全民調方式進行，最後蔣萬安以平均55.376%支持度勝出羅淑蕾的44.624%，且無論對比、互比都是蔣萬安領先，蔣萬安自此沒再嚐敗績。

黃揚明最後大嘆，國民黨大概是台灣政黨初選中最特別的存在，每屆黨內初選的遊戲規則都不盡相同，只能說溫馨。