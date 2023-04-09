黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

▲台南市長黃偉哲4月初率市府團隊前往日本訪問，與東北地區多名知事、市長會晤，促進兩地交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4月初率市府團隊前往日本訪問，與東北地區多名知事、市長會晤，促進兩地交流，黃偉哲表示，台灣與日本是世界上交流最頻繁的兩個國家之一，從城市、民間等基層互動，讓雙方情誼更深厚，對兩國關係亦有正向的發展。

日方由仙台市長郡和子主持歡迎會，並邀請宮城縣知事村井嘉浩、山形市長佐藤孝弘，以及當地議員、日台友好協會等幹部與會。郡和子市長說，非常感謝台南促成包機直航仙台，讓兩地民眾往來更便利。

村井嘉浩知事表示，在疫情前，宮城縣最主要的國外觀光客就是台灣，隨著台南跟仙台的直航包機請動，非常期待有更多台灣朋友到訪東北。宮城縣跟台南有很多教育旅行方面的合作，歡迎黃市長跟台南市民朋友訪問宮城，能好好品嘗美食水果。

佐藤孝弘市長指出，台南跟山形締盟以來有非常良好的互動，包括台南金城國中與山形中學生的棒球交流、山形連續2年派遣經貿團到台南、參加台南旅展及物產展等，疫情期間也辦理燈籠展示交流活動，很開心這次黃市長親自到訪，山形市今年下半年也預計再次訪問台南。

黃偉哲說，此次到訪東北，正是櫻花即將盛開的季節，期盼台日的交流能像春天一樣，萬物繁盛、綠意盎然。