這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

▲許多人超愛日本自由行。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

撇除51連假，若想休比較長，不少人會利用端午連假出國，多請3天就可以休8天（6/18至6/25）。對此，有網友發問，若第一次出國，大家會想去日本還是韓國？文章曝光後，多數網友一致秒選日本，「兩國都去過的人表示：日本真心不騙，日本好玩...韓國容易膩！」

一名男網友在PTT表示，友人從來沒出過國，眼看身邊的人狂訂機票與飯店，於是也想跟風度假一番，目前考慮日本與韓國，但友人又猶豫不決，因此原PO熱心幫發文求問大家，「會選哪一個當第一次出國的地方？」

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文章曝光後，多數人一致秒選日本，「選日本」、「這兩個選～第十次也會是去日本」、「去日本至少能看漢字略懂一些」、「兩國都去過的人表示：日本真心不騙，日本好玩...韓國容易膩」、「絕對日本，人友善、氛圍好」、「絕對是日本」、「日本會讓人想一去再去，自助搭地鐵也都看得懂漢字．韓國跟台灣很像」、「問到爛了，台灣人大多一定都選日本」。

▲日本賞櫻超美。（示意圖／記者蔡玟君攝）



其他人則認為，「韓劇迷妹才會選韓國吧」、「韓國去個1~2次就不會想再去了」、「男生日本，女生韓國」、「我朋友跟韓國團那個行程有夠可憐」、「韓國只有古蹟是漢字」、「日本！韓國去過兩次真心覺得空虛」、「應該去韓國，才知道日本有多好」。

▲多數人秒選日本。（圖／翻攝PTT）



事實上，就連韓國人也很愛去日本，有鄉民挖出「日本政府觀光局」統計去年11月的訪日外客數，居然是由韓國31萬5400人次奪冠，台灣則以9萬9500人次排第二。其他網友則笑虧，「原來韓國這麼愛日本」、「韓國人真是口嫌體正直」、「最哈日的是韓國」。

而國泰金國民經濟信心報告指出，今（2023）年超過7成的國人規畫出國，54.9%民眾選日本與韓國、6.9%民眾想前往東南亞，4.4%民眾打算去歐洲，3.1%民眾規劃在中國港澳旅遊，2.3%民眾則選擇美國加拿大為目的地。

至於今年還有5次連假，礙於51連假只有3天，比較近又長的連假就是端午節，因6月17日為補班日，但請特休3天就能一次爽休8天，也就是從6月18日一路放到6月25日。

5月勞動節（勞工限定）- 3天

放假時間：4/29（六）～5/1（一）

6月端午節－4天

放假時間：6/22（四）～6/25（日）

9月中秋節－3天

放假時間：9/29（五）～10/1（日）

10月國慶日－4天

放假時間：10/7（六）～10/10（二）



12月元旦－3天

放假時間：12/30（六）～1/1（一）

▼也有韓劇迷熱愛韓國旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



▼即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）