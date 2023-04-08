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視察台南再生水廠　陳建仁肯定黃偉哲防患未然

▲行政院長陳建仁8日來台南視察「安平再生水廠」，由台南市長黃偉哲、行政院李孟諺秘書長等人等陪同關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長陳建仁8日來台南視察「安平再生水廠」，由台南市長黃偉哲、行政院李孟諺秘書長等人等陪同關心。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

行政院長陳建仁8日來台南視察「安平再生水廠」，由台南市長黃偉哲、行政院李孟諺秘書長、花敬群政務次長、羅秉成政務委員、賴建信署長、吳欣修署長以及立委林宜瑾、陳亭妃、林俊憲、台南市議長邱莉莉、市議員李啟維、林依婷、沈震東、林美燕、周嘉韋、周麗津、蔡筱薇等陪同關心。

陳建仁院長表示，安平再生水是繼永康再生水後供應南部科學園區高科技產業至關重要的第二水源，近期南部降雨情況持續不佳，行政院已指示內政部偕同國科會及台南市政府，擴充安平廠再生水供應量能，以期能於今年4月底每日供應量由1萬噸增加為2萬噸。政院團隊除了宣導節水以外，中央與地方已展開「2023 年穩定南部供水抗旱計畫」合作，將透過水庫清淤、擴大再生水建設等措施，來開闢新的水資源供應來源。陳院長也肯定黃偉哲市長在先前行政院會時，即超前部署請中央注意台南市的民生及產業用水，期許在中央與地方政府合作下，讓再生水廠如期呈現在市民眼前，減低南部地區供水壓力，促進環境永續發展。

黃偉哲市長表示，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，為穩定供水需求，政府做了很多措施，水資源再利用就是其中之一。安平再生水廠已完成第1階段每日供應1萬噸再生水，在目前水情嚴峻狀況下，已要求統包商務必於4月底前再完成每日增量1萬噸以上緊急抗旱水量、113年完成每日3.75萬噸供水量能，以穩定供應高科技產業用水，同時有效控管南化水庫蓄水量，降低民生水資源不足風險。

黃偉哲進一步感謝中央、立委與市議會的支持，他指出台南市政府在節水方面，像道路的澆灌，洗馬路，消防用水，皆使用回收水，另外，他也期許未來能增加如奇美與台積電交換水權的方式，工業用水及高階的製程用水的水權交換，不僅能讓再生水的使用用途更廣，高階的製程用水也不虞匱乏，形成雙贏，最後也期許工程能如期如質甚至提早完工，早一日完工就多1萬噸的再生水可使用，期待共同努力度過難關，感謝院長、委員及議會通力支持這個計畫。

水利局表示，為強化水資源循環再利用，有效提升區域水源穩定，降低產業與民生用水競爭，在2024年每日供水3.75萬噸基礎目標下，已著手辦理增量供水最大每日6萬噸規劃，未來結合永康、仁德2座再生水廠，每天最多可供8.55萬噸再生水，對創造產業利基有正面助益，也可有效緩解因旱情用水緊張之情事。

水利局進一步表示，污水下水道建設是一個聚焦度小但卻是重要度大且永續的施政目標，利用污水處理廠轉化為都市小水庫的思維，落實「一滴水至少用兩次」的目標，同時市府轄下7座水資源回收中心每日提供18000噸回收水供澆灌、揚塵抑制及其他非人體接觸用途使用，在開源與節流雙模式下，落實水資源循環的綠色永續生活，共同朝實現淨零碳排的永續宜居城市邁進。

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