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美眾院外委會主席承諾「為台提供軍事訓練」　加速武器交付

▲▼ 美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領跨黨派議員訪台，他8日出席總統午宴時承諾為台灣部隊提供訓練，並且加速武器交付，「我們將向你們的軍隊提供訓練，不是為了戰爭，而是為了和平。示弱只為招致侵略及衝突。展現力量帶來震懾並促進和平。」

《路透社》報導，麥考爾表示強烈支持台灣，而且民主國家團結在一起是很重要的，「身為眾議院外交事務委員會主席，我簽署所有外國軍售，包括給台灣的武器。我向妳保證，總統女士，我們將會交付這些武器。」

麥考爾訪台期間接受《福斯新聞》專訪時表示，若中共侵略台灣，美國可能派兵保台，「這肯定會納入考量範圍，也是國會及美國人民將會討論的事情。」他指出，與中國爆發衝突是「最後手段」，如果美國民意支持在中國犯台後派兵，國會也將採取動作。

▲▼總統蔡英文8日宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團。。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文8日宴請麥考爾訪問團。（圖／總統府提供）

美中1979年建交後，美台防務協議中斷，但雙方依然保持密切軍事關係。美國是台灣的主要外國軍武來源，長期提供武器系統培訓及強化軍力抵禦解放軍的詳細建議，一些台灣戰鬥機飛行員已經在美國受訓。

《路透社》2021年報導，少數美國特種部隊一直在輪調至台灣，訓練台灣部隊。今年2月，2名美國官員也向該報透露，華府準備擴增協訓台灣軍隊的美方部隊數量。但自去年開始，美國軍武製造商轉而向烏克蘭提供物資，協助該國對抗俄羅斯，導致台灣交付延遲。

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